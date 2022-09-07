Кто на самом деле кормит планету: Графика по странам, которая вас удивит

Пшеница - наряду с кукурузой и рисом - является основой рациона питания во всем мире. Фото: Николай ХИЖНЯК

Пшеница - наряду с кукурузой и рисом - является основой рациона питания во всем мире. Именно поэтому биржевым ценам на зерно и объемам поставок на мировые рынки серьезные аналитики уделяют такое большое внимание.

Не раз в мировой истории неурожайные годы приводили к глобальным политическим катаклизмам. Например, некоторые историки считают, что переход СССР от экспорта зерна к его закупкам в США стал началом конца советского проекта. Из более свежих примеров - «арабская весна» (серия революций в ближневосточных странах в 2011 - 2012 годах), которая была вызвана повышением закупочных цен на хлеб.

Минувшей весной цены на пшеницу на мировых рынках взлетели на 40%, а на кукурузу - на 25% на опасениях дефицита поставок зерна из России и Украины. Однако, как выяснилось, эти тревоги были напрасными. Как рассказал «Комсомолке» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, к концу лета цены вернулись на уровни начала года. Зерно из России и Украины продолжило поступать на мировой рынок в результате договоренностей, достигнутых на переговорах в Турции с участием ООН. А в США и странах Северной Европы, даже несмотря на аномально жаркую погоду, удалось собрать неплохой урожай.

- В России мы и вовсе ожидаем рекордный урожай, предварительная оценка - 145 млн тонн зерна. Наша страна является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, однако большая часть поставок идет в четыре страны - Египет, Турцию, Иран и Саудовскую Аравию. Кроме того, мы снабжаем ряд африканских стран, - говорит Дмитрий Рылько.

Мировое производство пшеницы в 2020-2022 гг. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На графике вы можете увидеть, какие страны выращивают больше всего пшеницы в мире. Однако надо учитывать, что обеспеченность страны зерном зависит еще и от числа едоков. Поэтому, например, Китай, являясь крупнейшим производителем собственной пшеницы, входит и в число крупнейших ее импортеров. Россия же производит с избытком для себя и около 30% своей пшеницы вывозит за границу.

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