Байден и пустота. Фото: Соцсети

Здоровается с пустотой, называет вице-президента Камалу Харрис главой государства, путает свою внучку с умершим сыном, пугается актера в костюме пасхального кролика. Эти и другие странности поведения 79-летнего президента США Джо Байдена регулярно описывают все мировые СМИ. И зачастую безапелляционно ставят диагноз: ну понятно же, деменция. А на самом деле? Может, он просто веселый пожилой чудак? Мы показали врачам некоторые самые захватывающие видео. И узнали много интересного.

Глубоко больной человек

Назвать Байдена здоровяком как-то не поворачивается язык. Еще в 1988 году он перенес операцию на головном мозге - ему удалили аневризму. Это довольно опасная штука: один из сосудов в мозгу раздувается, выпячивается, так что может случиться кровоизлияние. Даже при самых современных методах лечения хирургическое вмешательство несет риск смертельного исхода около 5%. И примерно в 12% случаев развивается серьезный неврологический дефицит. А этот самый дефицит и проявляется в том, что пациент не так двигается, не так реагирует на окружающую действительность.

Кажется, здесь можно и точку ставить. Причина странностей поведения лидера США - вот она. Но только ли это? Хотелось бы понять, хотя бы потому, что у этого человека в руках ядерный чемоданчик. Что ж, идем к врачам.

Джо, раздевайтесь: первый осмотр

- Когда видишь поведение Джо Байдена, то первая мысль, которая возникает, - это деменция, болезнь Альцгеймера, - говорит д. м. н., профессор Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов, крупный специалист в области гериатрии (лечения болезней у пожилых людей). - Но все-таки это скорее похоже на другую патологию, часто встречающуюся в преклонном возрасте, - болезнь Паркинсона (ее еще называют дрожательный паралич. - Ред.). Отсюда и странность мимики, походки, трудности с преодолением ступенек. Болезнь Паркинсона отражается и на мыслительной деятельности, памяти и прочем, что называется, на «ментальном здоровье».

Ставить диагноз Байдену не будем, сразу оговаривается к. м. н., психиатр, специалист Клинического центра Первого госуниверситета им. Сеченова Дмитрий Петелин. Анализов на руках нет, анамнеза нет, напрямую обследовать пациента нельзя. Зато есть внешние проявления, и они тревожны.

- Напоминает спутанность сознания: нарушение внимания, концентрации, ориентировки во времени и пространстве, - говорит доктор. - В психиатрии такие состояния называются делириями, или спутанностью. И связаны они могут быть со множеством причин. Пожалуй, самый «популярный» делирий - это белая горячка при алкоголизме. Спутанность сознания возникает при приеме определенных препаратов. Также делирии связаны с большим числом тяжелых и хронических заболеваний, в числе которых болезни Паркинсона и Альцгеймера. Безусловно, по названным выше причинам я не могу утверждать, что у Джо Байдена какие-то из этих заболеваний. Кроме того, нельзя исключить также роль сосудистого поражения головного мозга (связанного как раз с аневризмой сосудов головного мозга. - Ред.).

Что ж, консилиум собран, приступаем к анализу конкретных, запечатленных на видео эпизодов.

Эпизод 1: блуждания в пустоте

Как это выглядело: 15 апреля 2022 года во время выступления в штате Северная Каролина Байден как будто попытался пожать руку пустому месту, закончив свою речь.

Комментарий профессора Павла Воробьева: «Рукопожатие с пустотой - это один из научно описанных симптомов при Паркинсоне».

Побег о пасхального кролика.

Эпизод 2: побег от пасхального кролика

Как это выглядело:18 апреля 2022 года американский президент во время народных гуляний испугался актера, одетого в костюм пасхального кролика, и стал убегать от него.

Комментарий психиатра Дмитрия Петелина: «Делирии могут вызвать и появление галлюцинаций, причем как зрительных, так и слуховых. Делирии могут обостряться после напряженного дня, бессонных ночей, при серьезных умственных перегрузках».

Поднимаясь по трапу, Байден споткнулся и упал (1), с трудом поднялся и опять упал (2), снова поднялся и опять упал (3). Фото: СОЦСЕТИ

Эпизод 3: проблемы с походкой

Как это выглядело: в марте 2021 года Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета. Наблюдатели также замечают, что у него довольно жесткая и малоподвижная походка.

Комментарий профессора Павла Воробьева: «Для болезни Паркинсона характерна не плавная, а угловатая, «ломкая» походка. И, конечно, есть трудности с преодолением препятствий, ступеней».

Вице-президент Камала Харрис стала у Байдена главой государства.

Эпизод 4: обескураживающие оговорки

Как это выглядело: в ноябре 2020 года во время предвыборного выступления в Филадельфии Байден представил внучку как своего сына Бо Байдена, умершего в 2015 году от рака мозга. Правда, быстро поправил себя: «Это моя внучка Натали».

Среди других его впечатляющих оговорок - представление вице-президента Камалы Харрис главой государства (на снимке). Также американский лидер регулярно путает страны и народы - то назовет Китай вместо Украины «крупнейшим производителем пшеницы», то Афганистан Ираком.

Комментарий психиатра Дмитрия Петелина: «Среди некоторых проявлений делирия есть частичная амнезия, когда человек забывает о болезненном событии, например, смерти сына. Также для них характерны спутанность сознания и дезориентация во времени».

ВОПРОС В ТЕМУ

Преклонный возраст - помощь или преграда в управлении государством?

79-летний Байден заявил, что намерен в 2024 году баллотироваться на второй 4-летний срок. Не оставляет политических амбиций и 76-летний Дональд Трамп. Мы спросили психиатра Артема Гилева: каково больному старику управлять страной? Или жизненный опыт компенсирует старческие проблемы?

- С точки зрения физиологии старение мозга неизбежно. Чем старше человек становится, тем меньше для него характерна гибкость в принятии решений. Это обусловлено изменениями в тканях мозга. Пожилым людям объективно гораздо сложнее адаптироваться к новым ситуациям. Они, наоборот, как правило, пытаются саму ситуацию приспособить к себе, - говорит Артем Гилев.

КСТАТИ

Старость и власть

Леонид Брежнев скончался в возрасте 75 лет и казался нам (да и был) невероятно старым и изношенным. Байдену сейчас 79. Говорит он, конечно, четче Леонида Ильича, но тут уж кто чем заболеет. А как в целом исторически разворачивалась коллизия «стариков во власти»?

Тема жгуче интересная и не такая линейная, как кажется на первый взгляд. Если брать совсем древность, времена Гомера, то тогдашние правители очень стары. И не надо говорить, что тогда и сорокалетний казался стариком. Археологи говорят: жили лет до 70.

Почему старикам доверяли кормило? Опыт, мудрость? Не только. Старый человек не подвержен страстям, писал Аристотель. Он больше ценит свою жизнь, а значит, и жизни других.

Позже, когда в Римской империи правитель стал одновременно полководцем (собственно, слово «император» и означало искони «полководец»), у руля чаще оказывались крепкие сорокалетние мужчины. Но очень юные лидеры не одобрялись.

Нерон почему дурил? Молод был, едва за 30 ведь умер. А были и моложе, например, Элагабал. Те дурили еще больше. Страсти, что вы хотите.

Самым старым правителем в истории считается Джованни Паоло Ласкарис, магистр ордена госпитальеров, который крепко сидел на троне в 98 лет. Причем дело было в XVII веке, когда вся медицина сводилась к пусканию крови. В наше время ему на пятки наступает королева Елизавета - ей 97.

Сегодня в целом правители не юны. Си Цзиньпин со своими 69 годами выглядит подростком по сравнению с Байденом. Президенту Камеруна 89 лет, Ливана – 88, палестинскому лидеру - 86, королю Норвегии - 85, и так далее. В общем, традиция Гомера и Аристотеля живет.

На примере Брежнева любят доказывать, как далеко продвинулась медицина всего за несколько десятилетий. Хотя многое зависит от особенностей конкретного организма, в целом наблюдение верное. Несмотря на то, что позднее Политбюро называли «собранием старцев», советские лидеры были, вообще говоря, молоды. Ленин прожил 53 года, Сталин - 74 года. А что сегодня? Да оглянитесь вокруг. Человеку 80, а он на гармошке играет, к бабкам пристает и напивается на праздниках. Конечно, жить стали дольше, жить стали веселее, товарищи (даже статистику о продолжительности жизни приводить не надо). И это позволяет все более пожилым людям в том числе занимать посты во власти.

А плохо это или хорошо - вопрос скользкий. Давайте проведем мысленный эксперимент. Назовите условно современного лидера, очень молодого, который вывел свою страну, потряс основы, накормил бедных и вообще дал счастье своему народу? Может, такие и есть, но что-то навскидку не припоминаются. Из числа стран, которые всем коллективом рванули из феодализма в светлое будущее, в голову приходит в первую очередь Сингапур. Основатель современного Сингапура Ли Куан Ю родился в 1923 году, стало быть, свои подвиги совершал в возрасте за 50 лет. Не юным. А молодым - ну, Фидель Кастро был молодым. Сказать, что Кубу накормил и одел, как-то не поворачивается язык. СССР Кубу накормил, это да.

Подведем итог: можно и старым управлять страной. Только человеком надо быть хорошим. И правителем хорошим. А если ты провоцируешь войны, то тебя надо гнать. И старого, и молодого, и здорового.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чаще всего журналисты впаривают Байдену деменцию - дед, что с него и взять. О том, что такое деменция, мы попросили рассказать врача-психиатра, завотделением Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева Артема Гилева.

- Главный и самый яркий признак деменции - нарушения памяти, - говорит доктор. - Это не только забывчивость. Окружающим может казаться, что у человека галлюцинации. Например, он рассказывает, что только что общался с какими-то людьми. В действительности это было не сейчас, а 20 лет назад. Но больной путается во времени и глубоко убежден, что все произошло сегодня. Разубедить пациента невозможно. Это похоже на бред (поэтому иногда такой вариант нарушений памяти при деменции путают с шизофренией. - Ред.).

Второй важнейший признак: при деменции вымывается именно память на текущие события. Это так называемый закон Рибо (закон регрессии, или обратного развития памяти. - Ред.). Представьте себе открытый мешок, из которого ветер выдувает песок. Сначала сметает то, что было наверху. И чем дольше ветер дует, тем более глубокие слои выдувает. Внизу находятся самые старые знания, а вверху - самые свежие: они уходят первыми. В конце концов мешок пустеет, личность разрушается полностью.

ВМЕСТО ЭПИКРИЗА

Что ж, дед даже еще более нездоровый, чем многие думают. У него нечто вроде галлюцинаций, мозг находится в пограничном состоянии и путает настоящее с прошлым, словом, туман в голове, да еще какой. Злорадствовать тут не с руки, все болеют, и все стареют. Вот только от этого человека зависят судьбы миллионов, если не миллиардов.