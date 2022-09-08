Внимание, сейчас вылетит… леопард! Семь безумно красивых фото природы России

«Призрак приморской тайги» Светланы Горбатых победил в номинации «Редкие виды животных в условиях дикой природы».

На фестивале Русского географического общества в столичном парке «Зарядье» были объявлены победители восьмого ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». В этом году на суд жюри пришло 46 893 снимка от 5934 авторов. Работы принимались в тринадцати взрослых номинациях и четырех детских.

Оценивала фотографии профессиональная команда, в том числе президент Русского географического общества Сергей Шойгу, лучший фотограф мира 2020 года по версии Wildlife Photographer of the Year Сергей Горшков, космонавт Иван Вагнер, актеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, итальянский фотограф дикой природы и тревел-фотожурналист Марко Урсо и другие.

«Искусство дикой природы (арт-фото)» Победа у Александра Разумова и его фото «Природа - великий Художник».

Победители взрослых номинаций получили от 100 до 250 тыс. рублей, а лауреаты детских - профессиональные квадрокоптеры.

И, кстати, пора уже собирать работы на новый - девятый - конкурс «Самая красивая страна»: он уже не за горами. Единственное его правило - фотография должна быть сделана на территории России.

Ярослава Меркулова, «Косулиные тени» - лучшая работа в детской номинации «Мир с высоты птичьего полета».

ОСТАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

«Пейзаж» - Николай Васильев, «Zаслон».

«Магия стихии» - Евгений Владимиров, «Нетихий Тихий».

«Россия в лицах» - Юлия Боровикова, «Герой войны Иван Мещеряков».

«Макромир» - Анатолий Плечистый, «Центр Вселенной».

«Подводный мир» от Егора Никифорова с лучшей морской фотографией «Аурелия».

«Живой архив» - Александр Максин, «Живой архив».

«Пейзаж» (детский) - Георгий Лаврентьев, «Ранним утром».

«Мир животных» (детский) - Иван Горшков, «Овсянки».

«Природные явления» - Ксения Маршалка, «Лапки».

«Россия с высоты птичьего полета». Дмитрий Архипов, «Туманное утро вблизи Ферапонтова монастыря».

«Заповедная Россия» (спецприз) - Владимир Иванов, «На Лебедином озере».

«Приз зрительских симпатий» - Александр Михайленко, «Звездные странники».

«За кадром» - Андрей Подкорытов.

«Тяжелое время» Константина Шатенева - лучший снимок в номинации «Дикие животные».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Наибольшей популярностью пользовалась номинация «Пейзаж» - на нее пришло 23 805 работ. На втором месте «Макромир» - 3723 фотографии. На третьем - «Птицы» с 3691 фото.