Дмитрий Маликов: Все слухи о разладе в моей семье и изменах - полная ересь!

Дмитрий и Елена вместе уже больше 30 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно в интернете расползлись слухи о разладе в семействе певца Дмитрия Маликова. Со своей супругой Еленой, которая на 7 лет его старше, певец прожил вместе уже более 30 лет. У них трое детей: 37-летняя Ольга (дочь Елены от первого брака), 22-летняя Стефания и 4-летний Марк. Однако все чаще звучат разговоры о том, что брак музыканта трещит по швам. Мы спросили об этом у самого артиста.

- Все слухи о разладе в моей семье и изменах - полная ересь! - заверил Маликов KP.RU. - Мы по-прежнему с женой живем душа в душу, а рождение сына Марка еще больше укрепило брак. Вот только вернулись с семейного отдыха в Италии. А недавно мы в новый дом переехали. В старом прожили 30 лет, решили сменить обстановку. Точнее, жена решила, а я согласился. У нас вообще в семье полная идиллия. Моя коронная фраза - «Как скажешь, дорогая!». Сейчас жена занимается обустройством. Вокруг дома у нас есть небольшой участок, и супруга хочет там огород организовать, теплицу поставить.

- Писали, что вас с шоу «Фантастика» выгнали?

- Такая же ересь! Стоило один раз пропустить эфир, и сразу «выгнали». Я стараюсь к подобным сплетням подходить с юмором - вместо анекдотов на ночь читаю.

- Как любите проводить свободное время?

- У меня маленький сын, вот на него и трачу почти все свободное время: играем, занимаемся, гуляем. Сейчас стало более сбалансированно, чем раньше: концертов меньше, свободного времени больше. Дочь Стеша, кстати, тоже иногда помогает с воспитанием. Еще спортом занимаюсь, хожу по музеям, общаюсь с друзьями.

- У Марка уже видны какие-нибудь творческие наклонности?

- Мы стараемся его гармонично развивать. Конечно, я слежу за тем, какие он проявляет способности к языку, музыке, рисованию или спорту. Есть всего по чуть-чуть, но пока я обнаружил в нем талант только к сборке Lego. В школу, думаем, отдавать его в самую обычную, рядом с домом, чтобы не возить далеко.

Дочь артиста Стефания заботится о младшем брате Марке. Фото: СОЦСЕТИ

- Чем занимается Стефания?

- У Стеши свой бренд одежды, и бизнес очень удачно идет. Она просто одержима этой идеей, сейчас думает о покупке магазина в Москве.

- Она часто знакомит вас с молодыми людьми?

- У нее их всего двое и было. Хотя я за нее беспокоюсь, но полностью ей доверяю и не влезаю в сердечные дела. Я знаю, что если она выберет, то выберет достойного хорошего человека. Уверен в этом, поскольку она очень поумнела за последнее время. Стеша большой молодец, в прошлом году окончила МГИМО.

КСТАТИ

«С маленьким ребенком молодеешь»

- Что нужно, чтобы оставаться популярным?

- Хорошо выглядеть: в шоу-бизнесе, к сожалению, встречают по одежке. Думаю, что для своих 52 лет я неплохо выгляжу - сильно не потолстел, не полысел. Нет, к пластическим операциям не прибегал. Здоровый внешний вид - это результат ЗОЖ и занятий спортом. Я даю себе ежедневные физические нагрузки, избегаю стрессов. Чувствую себя моложе своих лет. Тем более когда есть маленький ребенок, ты с ним словно молодеешь.