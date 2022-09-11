Ученый заявил, что раскрыл тайну смерти «самого загадочного человека в истории». И вот, что он выяснил

Неизвестный, которого нашли на пляже. Место на снимке обозначено крестом. Фото: Australian police/Wikimedia Commons

На фотографию этого человека страшно смотреть. Потому что ты знаешь: его фотографировали мертвым. Но он как живой смотрит на тебя. Знаменитый снимок сделали 1 декабря далекого 1948 года на пляже городка Сомертон в не менее далекой Австралии.

Все-таки найдите в себе силы и посмотрите на фото: вы видите самого загадочного человека в истории. Кто он, кто его убил и что значат найденные при нем тайные знаки - никто не знает.

Профессор Дерек Эббот настолько увлекся тайной, что женился на женщине, которую посчитал внучкой этого человека. На днях он заявил, что жгучая загадка раскрыта. «Комсомолка» с ним поговорила, и мы думаем, что она не раскрыта. Но по порядку...

Профессор Дерек Эббот. Фото: dpa/Global Look Press

Человек без шляпы

Итак, представьте, что вы - полицейский из захолустного австралийского городка, где вершина преступления и коварства - драка в баре. Раннее утро. Погода отличная. Плещется море. У уреза воды лежит тело хорошо одетого джентльмена. Рубашка белая. Галстук красный. Модные брюки. Рядом аккуратно свернутый свитер и дорогой пиджак. Наряд явно не по погоде: дни стоят жаркие. Но куда-то делась шляпа. Если ты без шляпы в 1948 году, то, считай, голый.

Другая странность: все этикетки с одежды срезаны. И никаких следов насилия. Экспертиза потом не найдет ни яда, ни хвори. Причина смерти не установлена до сих пор.

Обшарили карманы: сошел с автобуса (вот билет). Прошел чуть больше километра (столько до ближайшей остановки). Прилег на гальку. Умер. Он курил: но в пачке с маркировкой сигарет сорта Army Club - сигареты сорта Kensitas.

Нашлись свидетели. Говорят: лежал тут с вечера. Двигал руками. Подумали - пьяный. Вот только не сходится. За 3 - 4 часа до смерти он поел. Английский пирог. Подают во всех забегаловках. И как понять: лежал и умирал? Потом встал, прогулялся, поужинал? Вернулся и окончательно умер? Так, что ли? Кстати, ботинки блестят, словно по воздуху летал. А здесь тропки-то проселочные.

В секретном кармане брюк - нашли бумажку с надписью Tamam Shud. Фото: Wikimedia Commons

Не сразу - в секретном кармане брюк - нашли бумажку с надписью Tamam Shud. Что это означает, никто в городке не знал.

Полиция творит чудеса

Через месяц у полиции было почти триста заявлений от людей, которые «прекрасно знали» покойного. Он был конюхом. Лесорубом. Матросом. Соседом. «Накануне с ним выпивали». В провинции жизнь скучная. Все хотели побыть при громком деле.

Провинция-то да. Но в этой истории поражает уровень культуры тех, кто обитал в городке. Местный библиотекарь, едва взглянув на клочок бумаги, сказал без колебаний: «Это фарси. Перевод - «дело сделано». Этой фразой заканчивается сборник стихов Омара Хайяма. Издание, судя по шрифту, редкое. Ищите книгу с вырванной последней страницей».

Полиция принялась искать и… нашла (без компьютеров, баз данных, интернета!). Владелец книги сказал: а я ее нашел! Где? Стояла припаркованная машина с открытыми дверями, на заднем сиденье она и лежала. То есть ты шаришь по незапертым машинам? Ладно, оставим это. Потому что в книге кто-то начертил буквы и знаки. Это шифр? Скорее всего, да. Скажем сразу: расшифровать послание не удалось ни тогда, ни сегодня с помощью суперкомпьютеров.

Ага, еще тут записан телефонный номер! Полиция потирает руки, трубку берет девушка. Ее зовут Джейстин. Она - медсестра и работает рядом с тем местом, где нашли тело. Книга ее. Но давно, в 1945 году, она подарила ее другу, лейтенанту Альфреду Боксоллу. Вот все и складывается! Погибший и есть этот Боксолл.

Но в отделение полиции приходит живой и здоровый лейтенант. И книга при нем. С целой последней страницей. Что за бред? Медсестра работает рядом с пляжем, где находят тело. И у нее, и у покойного два одинаковых редчайших издания. Но одно резаное, а другое нет. Читательский клуб какой-то.

Крестом обозначено место обнаружения неизвестного. Фото: Australian police/Wikimedia Commons

Кстати, книжка с вырезанными словами таинственно пропадает из дела в 1960-е. Украли? Это проблема: есть современные методы криминалистики, а не применишь.

Тем временем на вокзале в камере хранения нашли невостребованный чемодан. Его сдали 30 ноября, за день до. Это был ЕГО чемодан. Ведь с одежды срезаны все ярлыки.

И вот на чем остановилось расследование. Погибший прибыл в городок на ночном поезде, но непонятно откуда (было несколько рейсов). Он купил билет на следующий поезд (в поселок Хэнли-Бич), но не сел на него. Вместо этого он зашел в общественную баню. Помылся и побрился. Сдал чемодан в камеру хранения, сел на автобус и прибыл на пляж. Собственно, все.

Помыкавшись, полиция решила, что он советский шпион. Шифры, срезанные бирки, неизвестный яд - конечно, шпион. А какой? 1948 год. Конечно, советский.

Строчки, выбитые на надгробии до сих пор неизвестного. Фото: Australian police/Wikimedia Commons

В зубы - смотрят!

На каждую собаку Баскервилей найдется свой Шерлок Холмс. Профессор Дерек Эббот, который этим летом прогремел на весь мир и часть интервью которого вы сегодня прочитаете, точно слегка не в себе от этой тайны. Судите сами.

Десять лет назад его пригласили в Аделаиду (крупный город рядом с Сомертоном) преподавать биоинжиниринг. Трудно не начать коллекционировать самовары, если ты переехал в Тулу. Он увлекся тайной и выстроил собственную концепцию. Помните медсестру Джейстин? А у нее, между прочим, на тот момент был сын Робин. Ясно, что от незнакомца с пляжа, говорил Эббот, ведь он и медсестра были любовниками! Да, у Джейстин был муж, но кто же рожает от мужа, когда вокруг такие события.

Позже у Робина родилась дочь Рейчел. Цель - жениться на ней, внучке таинственного человека, и вскрыть этот семейный клубок змей изнутри!

Рейчел как нарочно была в поисках, и Эббот пригласил ее на свидание в дорогущий ресторан. Явился без цветов, зато принялся рассматривать ее уши, потребовал показать зубы, а затем поинтересовался, прихватила ли она с собой свою карту ДНК. Другая бы встала и ушла, но Рейчел смеялась («ты чокнутый ботаник»), потом была ночь, а наутро пара решила пожениться. Примета: когда тебе смотрят в зубы - это к свадьбе. Кстати, они все еще женаты (и теперь уж не разведутся).

Эббот на правах родственника требует вскрыть могилу незнакомца, чтобы сделать анализ ДНК. Но власти не верят, что Рейчел - внучка таинственного человека.

Ладно, пойдем другим путем. Профессор осматривает посмертную маску загадочного человека и видит там волоски. Вот откуда он возьмет ДНК! Власти скрепя сердце разрешают дербанить маску. Анализ показал: Рейчел - не внучка секретного человека. Ой, как хорошо, что у них искренняя любовь!

Зато в волосах полно мышьяка. Так вот чем беднягу отравили. Эббот даже догадывается как. Помните, у него пачка от одних сигарет, а сами сигареты другой марки? Подменили! Хотя могли бы подменить на ту же марку… Ладно, ДНК есть, причем ДНК редкая - к группе H4a1a1a принадлежит только 1% землян. Надо искать.

Как-то Эббот болтает с американкой Коллин Фитцпатрик, которая говорит: слушай, давно созданы базы данных ДНК, куда все грузят генетические коды и где можно найти кого угодно. Эббот не силен в технологиях, но Коллин помогает. Грузят. И находят. Таинственный человек - электрик из Мельбурна Карл Чарльз Уэбб. И вот же как сходится: его свидетельство о смерти где-то затерялось.

А почему не полотер из Канберры или матрос из Веллингтона? Электрики срезают бирки, носят в кармане бумажку с персидскими текстами и оставляют шифры в книгах?

Тем не менее замах вышел мирового масштаба, и корреспондент Радио «КП» Мария Баченина поговорила с Эбботом. Сказать, что старик не юлил, было бы неправдой. Впрочем, судите сами.

Те самые надписи от руки в книге, что они означают - никто не знает. Фото: Australian police/Wikimedia Commons

ДОСЛОВНО

«Ничего мистического, по моему мнению»

Беседа корреспондента Радио «КП» (fm.kp.ru) Марии Бачениной с профессором Дереком Эбботом (в сокращении)

«КП»: Как вы расследовали это дело?

Эббот: Мы искали человека, чья ДНК совпадала с нашей (из волос посмертной маски. - Ред.). Найти - все равно что решать судоку из четырех тысяч чисел. Но мы нашли. Его имя Чарльз Уэбб. Родился в 1905 году в штате Виктория, Австралия, свидетельства о смерти мы не обнаружили.

«КП»: Куда же оно делось?

Эббот: Документы не всегда просто найти. Ведь была война, бумаги терялись. Главное, что мы знаем имя, которое искали 75 лет.

«КП»: Он все-таки Карл или Чарльз?

Эббот: Ему не нравилось имя Карл, и он называл себя Чарльзом. Мы часто сталкиваемся с подобным во время генеалогических исследований. В Австралии это довольно-таки распространено. Мы мало знаем о его жизни. Он был инженером-электриком. Я предполагаю, что он женился в 1941 году, брак распался в 1947 м, и он уехал от своей жены. После 1947 года мы не можем найти ни одного документа о нем. Его жена подала на развод, потому что не знала, где он.

«КП»: Австралийские электрики читали Омара Хайяма?

Эббот: Это была обычная книга. Поэзия Омара Хайяма была довольно популярна. Смысл его стихов - «ешь, мечтай и веселись, потому что завтра мы умрем». Поэзия подобного толка понятна тем, кто отправляется на войну. Много солдат читали книги Омара Хайяма. Кстати, и сегодня продажи его сочинений растут накануне Дня святого Валентина: нужно жить здесь и сейчас, любить здесь и сейчас. Ведь завтра может не быть.

«КП»: И тем не менее странно, что он хранил клочок с двумя словами в кармане.

Эббот: Это очень странно. Тут еще надо покопать.

«КП»: А потом книга, которая оказалась в незапертой машине?

Эббот: В 40-е годы люди не запирали машины, они даже окна оставляли открытыми. Они не боялись, что кто-то угонит их машину. Возможно, что кто-то обронил эту книгу рядом с машиной, а кто-то другой подумал, что книгу потерял хозяин автомобиля, и просто закинул ее внутрь авто.

«КП»: Почему в пачке сигарет одной марки лежали сигареты другой марки?

Эббот: В те времена люди часто стреляли сигареты друг у друга, в военное время сигареты объединяли. Ничего мистического, по моему мнению.

«КП»: Зачем он срезал бирки с одежды?

Эббот: Одна вещь была все-таки с биркой. И именно она была абсолютно новой. Мне кажется, ему просто не нравились бирки. Натирали. А эту он срезать не успел.

«КП»: Набор вещей в чемодане выглядит странным?

Эббот: Там была отвертка электрика, кстати. А вот почему там были ножницы и нож, переделанный в заточку, я не знаю.

«КП»: А почему его никто не хватился?

Эббот: Это странно, но объяснимо. Он умер не в своем штате. Газеты в его штате вообще не интересовались событиями в Аделаиде, и там никто не знал об этой истории.

Чемодан, который полиция нашла на местном вокзале в камере хранения, загадок только добавил. Фото: Keystone Pictures/Global Look Press

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Содержимое чемодана:

Красный халат, красные тапочки, галстук, четыре пары трусов, майка, пакет для химчистки, пижама, набор для бритья, светло-коричневые брюки, отвертка электрика, столовый нож, переделанный в заточку, ножницы, кисть для трафаретной печати, нитки фирмы Barbour. На галстуке, пакете и майке чернилами написано

«T. Keane». Поиск человека с таким именем ничего не дал.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Вчера утром на пляже Сомертон рядом с интернатом для детей-инвалидов было обнаружено тело человека. Предположительно погибшим является г-н Джонсон 45 лет, проживавший на Артур-стрит в Пэйнхэме. Обнаружил тело г-н Лайонс. Расследование поручено детективу Стрэнгуэю и полицейскому Моссу».

(Из газеты The Advertiser за 2 декабря.)

После этой заметки Джонсон самолично явился в полицию и опроверг свою «смерть».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

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MLIABO AIAQC

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(Надписи от руки в книге Омара Хайяма, которую нашли в брошенной кем-то машине.)

ДАВАЙТЕ РАЗМЫШЛЯТЬ

Профессор прет как танк

Прочитали интервью? Что думаете? Позвольте, я скажу, что показалось мне.

Эббот, конечно, человек из серии «вижу цель, не вижу препятствия». Я намеренно умолчал, что имя медсестры - Джейстин - подменное. Полиция засекретила важнейшего свидетеля (мы еще вернемся к этому). Если так, то Рейчел - это вообще кто? Сама собой закрадывается мысль, что пара просто разыграла эту историю, но может быть и так, что Эббот не слишком щепетилен в деталях, а в Рейчел искренне влюбился, бывает.

Точно такого же рода его «сенсационные открытия». В хваленой базе ДНК всего несколько тысяч людей, но предполагается, что на основе базы можно вычислить любого другого человека, который вне базы. Конечно, электрик Уэбб ни в какой базе не состоит. Следы Уэбба затерялись в 40-е годы, и никто анализа ДНК у него не брал. Но можно проверить его потомков или просто «действовать по аналогии». Это как будто вы берете стул, потом на стул ставите стул, на тот стул еще один стул и так, шатаясь, выкручиваете лампочку. Слишком много допущений, на которых строятся другие допущения.

Далее: волоски из посмертной маски. Не говоря о том, что это мало ли кого волоски, экспертиза ведь поначалу вообще не нашла в них следы ДНК. Потом «методику усовершенствовали» и что-то обнаружили. Но! Тело неизвестного было недавно все-таки эксгумировано, но не Эбботом, анализ ДНК проведен (и тоже не Эбботом), однако о результатах команда не сообщает. Держит паузу. Или нашла что-то странно-неприятное.

Подождать бы результатов эксгумации да потом в базу-то и грузить. Но история с маской (как и с Рейчел) слишком красивая, медийная, так что к черту детали. Возвращаемся к предположению: а не фантазер ли профессор-то?

Но допустим на минуту, что таинственный человек в самом деле электрик. Эббот думает, что он приехал в глушь шпионить за бывшей женой, которая якобы жила неподалеку. Пусть так. Согласуются ли с этой версией известные нам факты? Посмотрим, как в беседе с Марией Бачениной выкручивается Эббот:

- Сорт сигарет в пачке не совпадает с сортом, обозначенным на пачке? - Стрелял сигареты.

- Книга лежала в брошенной машине? - А машины тогда вообще не запирали.

- Срезал бирки с одежды? - Не любил бирки.

- Книга Омара Хайяма? - А все читали Омара Хайяма.

- Как он умер? - Да умер и умер.

И так далее.

Знаете, что на самом деле ужасно в этой истории? Все увлеклись ДНК-анализом. Все верят в ДНК-анализ. Судебные приговоры выносят по ДНК. А ведь это все туфта, кажется.

Вместо эпилога

А что же на самом деле там произошло?

Я не имею права не попытаться ответить на этот вопрос, хотя как же я отвечу, если сотни людей не ответили до меня. Но давайте посмотрим на этот клубок тайн свежим взглядом.

В книге незнакомца есть телефонный номер медсестры Джейстин. И это ключевая деталь. Сегодня у нас в телефонах забиты сотни контактов, по которым мы никогда не звоним. Но вспомните аналоговое время. Если записал телефон - это что-то да значит. Полиция находит женщину и секретит ее как важного свидетеля.

Таким образом, мы приходим к выводу, что полиция все давно знает. Но обстоятельства дела таковы, что раскрыть не может.

Советский шпион? Версия хороша, потому что страшные Советы где-то далеко, безусловно, исполнены коварства и замышляют гадости, причем и не проверишь. Советы по определению способны на все. И на них можно свалить все.

Но включим логику: чего больше всего боится власть в любой стране и в любое время? Шпионов? Нет. Оппозиции? Конечно, нет. Она боится чего-то позорного в отношении себя. Порочащие связи. Танцующий на столе премьер-министр. Чего-то такого бытового и стыдного. Чего-то, демонстрирующего, что премьер-министры тоже люди, они потеют, выпивают, заводят любовниц и смотрят нехорошие фильмы.

Боюсь (на самом деле нет) показаться пророком, но этот человек имеет отношение к высшим кругам австралийского истеблишмента, и он инкогнито приехал в глушь, чтобы заняться аморальными делами. А если, например, медсестра - так получилось - крутила, скажем, с двумя чиновниками и один траванул другого, тут полный резон попросить полицию не выносить сор из избы. Банально? Может, и да, но ведь в недрах любой теории заговора сидит потный, неинтересный кукловод.