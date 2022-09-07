Что делать, если на отдыхе поправился, а похудеть не получается

Важнейшую роль в процессе похудения или повышенного чувства голода играет инсулин. Фото: Shutterstock

«Ем, как птичка, и все равно толстею», «Не могу удержаться при виде тортика». «Что ни делаю, никак не похудею...». Если вам знакомы эти фразы, то, может быть, дело вовсе не в неправильном подсчете калорий или в отсутствии силы воли. Важнейшую роль в процессе похудения или повышенного чувства голода играет инсулин.

Что это за гормон и как он работает расскажет Екатерина Гергесова, врач высшей категории, к.м.н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U.

ЗАЧЕМ НАМ ИНСУЛИН

- Почти каждый продукт содержит белки, жиры и углеводы и когда они попадают внутрь нас, в организме начинаются процессы белкового, жирового и углеводного обменов, - рассказывает Екатерина Гергесова. - Именно в правильном углеводном обмене ключевую роль играет инсулин. Его главная задача – регулировать процессы переработки и усвоения глюкозы. Собственно говоря, углеводы – это и есть источник глюкозы, топлива для всех процессов, происходящих в нашем теле: чтобы билось сердце, легкие дышали, кишечник работал, чтобы мозг справлялся с сотней задачей в день и т.д.

В норме все происходит так: полезная углеводистая пища (крупы, бобовые, макароны из муки твердых сортов) поступает в организм, углевод расщепляется на сахара, т.е. глюкозу, а инсулин помогает всем клеткам всех органов и тканей ее усваивать и получать энергию.

А вот что не норма: если по неким причинам чувствительность клеток к инсулину снижается, то глюкоза хуже перерабатывается. Как следствие, организму недостает энергии, поэтому он в попытках ее восполнить снова и снова вызывает чувство голода.

Человек с нарушениями выработки инсулина или нарушениями чувствительности нему снова ест, но глюкоза из пищи опять может полноценно усвоиться, и голод возникает опять. Вот так и формируется замкнутый круг, приводящий как минимум к набору веса, как максимум – к сахарному диабету.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Бороться с лишним весом и так очень непросто, а при нарушениях выработки инсулина или чувствительности к нему задача становится нерешаемой. Нельзя силой воли забороть организм – если он не получает достаточно энергии, то он будет делать все, чтобы ее добыть. Именно поэтому не получится бесконечно худеть на силе воли.

Увы, глядя на себя в зеркало, нельзя догадаться, что у вас там с инсулином. Единственный способ выяснить, есть ли у вас проблемы с этим гормоном – это лабораторные исследования крови. Но для начала нужно пойти к терапевту, который, узнав анамнез, может направить вас к врачу-эндокринологу. Но часто может и сам назначить важные анализы:

* анализ на глюкозу в крови (ее уровень должен быть ниже 7,0 ммоль/л),

* анализ уровня гликозилированного гемоглобина (не должен превышать 6,5%),

* анализ на уровень инсулина (у взрослых должно быть 1,9-23 мМЕ/л),

* выявление инсулинорезистентности (показатель глюкозы умножают на уровень инсулина и делят на 22,5. Если результат превышает 2,7, то это указывает на инсулинорезистентность).

Есть и другие исследования, которые подбирает врач. Именно поэтому не стоит заниматься самодиагностикой – пациенты без медицинского образования не могут сами определить, какие исследования им нужны. Так, например, низкий уровень витамина Д тоже может способствовать развитию нарушений выработки инсулина.

Но если своевременно выявить нарушения инсулина и следовать всем рекомендациям врача, то можно не только значительно понизить вес, но и устранить угрозу сахарного диабета.

ВАЖНО

Что еще может стать причиной набора веса

Еще одна причина, по которой за анализами стоит идти только по направлению врача – это большое число гормонов, ферментов и витаминов, которые влияют на набор веса, обмен веществ, рост аппетита и чувства голода.

Нарушения в работе щитовидной железы, гипофиза, выработки половых гормонов, наличие пролактиномы, дефицита витамина D и железа, нарушения выработки ферментов – все может стать причиной набора веса. Обычно все эти состояния сопровождаются и другими симптомами, помимо роста лишних килограмм. Изучив все жалобы пациента, эндокринолог принимает решение о том, какие анализы нужны. Также врач может направить на УЗИ почек, печени, поджелудочной железы.

Чем раньше выявлена проблема – тем быстрее и проще с ней справиться. А заодно – и похудеть.