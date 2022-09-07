«Аэрофлот» получит 339 новых российских самолетов: Чем заменим «боинги» и «аэрбасы»

До 2030 года «Аэрофлот» получит 339 новых российских самолетов. Фото: Мария ЛЕНЦ

До 2030 года «Аэрофлот» получит 339 новых российских самолетов. Соглашение о намерениях с Объединенной авиастроительной корпорацией, где озвучена именно такая цифра, стало одной из главных новостей с нынешнего Восточного экономического форума во Владивостоке. У обычных граждан известие вызвало массу вопросов. Что за самолеты, куда на них в нынешней ситуации наш крупнейший перевозчик собирается летать? И мы правда сможем столько произвести? KP.RU попыталась найти на эти вопросы ответы.

ЧТО ЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ САМОЛЕТЫ

Речь о новых, импортозамещенных моделях МС-21 и «Суперджет»-NEW, а также о Ту-214 (см. «Только цифры»).

Как сообщили KP.RU в госкорпорации Ростех, куда входит Объединенная авиастроительная корпорация, поставки начнутся в 2023 году, в группу «Аэрофлот» поступят первых два обновленных «Суперджета» - SSJ-NEW. Начиная с 2024 года, планируется поставка первых партий МС-21 (6 самолетов) и Ту-214 (7 самолетов).

- Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». Надежным подспорьем им станет Ту-214 – этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя, - заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. - Отмечу, что все самолеты будут поставлены в импортзамещенном виде – с бортовыми системами и агрегатами российского производства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего с 2023 по 2030 год «Аэрофлот» должен получить:

- МС-21 - 210 самолетов,

- SSJ-NEW - 89 самолетов

- Ту-214 — 40 самолетов.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ

Общая сумма соглашения превысит триллион рублей. Откуда наш крупнейший перевозчик возьмет такие деньги в нынешней нелегкой ситуации, когда куча прежних маршрутов закрыта да еще и часть бортов под санкциями?

Новые самолеты, согласно соглашению, «Аэрофлот» получит в лизинг, то есть в аренду. Собственно, на тех же условиях у него были и «боинги» с «аэрбасами», но за отечественные самолеты платить за лизинг надо будет «своим», а не европейцам с китайцами.

Закупку же новых бортов частично профинансирует государство, за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

- Государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки. В связи с тем, что первые серийные машины всегда дороже, на первоначальном этапе возникающую разницу между поставочной ценой и себестоимостью будем компенсировать, - так объяснил финансовую часть схемы глава Минпромторга Денис Мантуров.

ЗАЧЕМ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО БОРТОВ

Поставки предполагаются группе «Аэрофлот» - а туда, кроме собственно «Аэрофлота», входят еще «Россия» и «Победа», которые даже в нынешних условиях немало летают. Сейчас в парке «Аэрофлота» 183 самолета, у «России» - 129 и еще 41 — у «Победы». Куда еще 300 с лишним? Неужто — наивный вопрос от обычных путешественников - предполагается, что к 2030 году все имеющиеся самолеты сломаются?

- Цифра вовсе не огромная. Авиакомпании премиум-класса, к которым себя относит сам «Аэрофлот», обычно в течение 10-15 лет полностью обновляют свой парк. Они летают только на «молодых» самолетах. Соответственно, даже без учета каких-то возможных проблем с имеющимися «боингами» и «аэрбасами», где-то к 2030 году компании нужно потихоньку обновить большую часть бортов, - объясняет главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - А есть еще потребности и других авиакомпаний группы.

При этом, как следует из заявлений российских чиновников и представителей госкорпораций, в «верхах» не очень верят в возвращение к нам поставок «боингов» и «аэрбасов» в какой-либо относительно близкой перспективе.

- В гражданской авиации грядут исторические изменения. На смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства, - утверждает Сергей Чемезов.

ПОЛЕТИМ ЛИ НА НИХ ЗА РУБЕЖ

- Эти самолеты смогут спокойно летать в любые страны, с которыми в принципе у нас открыто авиасообщение. У них будет абсолютно «чистый» правовой статус по всему миру, - разъясняет Роман Гусаров.

То есть с чисто российскими самолетами не будет опасений, что борт могут арестовать даже в «дружественной» стране по требованию «хозяина» - европейской лизинговой компании. Или откажутся принимать в том же Китае, потому что у самолета двойная регистрация — бермудская и российская (так теперь получилось с некоторыми самолетами наших авиакомпаний, арендованными у западных лизинговых компаний), а это нарушение международных правил.

А МЫ ПРАВДА СТОЛЬКО ПРОИЗВЕДЕМ?

- Если посмотреть производственные планы по МС- 21, то большую часть этих самолетов заберет «Аэрофлот» (всего до 2030 года предполагается произвести 270 МС-21 — Ред.). И хорошо, если получится, что не все. То есть другим авиакомпаниям до 2030 года на них, скорее всего, лучше не рассчитывать, - говорит Роман Гусаров. - С «Суперджетами» проще. Мы их можем производить от 20 до 40 в год, то есть мощности превышают цифры в контракте с «Аэрофлотом» - хватит и на других перевозчиков.

Больше всего сомнений у экспертов вызывает поставка до 2030 года нескольких десятков Ту-214.

- Сейчас их производят штучно, 2-3 самолета в год — потолок. Если с 2024 по 2030 год их действительно удастся сделать 40, как записано в соглашении — по-моему, это уже будет подвиг, - считает Гусаров. - Но это по-любому не главный самолет для «Аэрофлота», главная ставка делается на МС-21.