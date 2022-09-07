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Звезды7 сентября 2022 13:55

Александр Калягин: «Обычные люди в Донбассе соскучились по искусству»

Александр Калягин сообщил, что артисты театра «Et Cetera» посетят ЛДНР
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Худрук Московского театра «Et Cetera» Александр Калягин

Худрук Московского театра «Et Cetera» Александр Калягин

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сбор труппы в начале сезона – незыблемый ритуал. В этом году на каждом собрании совершенно разных театральных коллективов столицы так или иначе прослеживается общая мысль: театр не может быть в стороне от текущих событий в стране. А события таковы, что тема Донбасса звучит с каждой трибуны.

Худрук «Et Cetera» Александр Калягин рассказал, что его коллектив уже перечислил деньги на восстановление Мариупольского театра драмы. И это еще не все. Артисты подготовят концертную программу, с которой поедут в Донбасс.

- Необязательно выступать только перед военными. Обычные люди в Донбассе соскучились по искусству, - говорил Александр Александрович. – Это очень благодарные зрители. Сейчас в труппе формируется бригада, которая поедет в Донецкую республику. Возможно, даже не одна бригада…

Многие московские театры уже столкнулись с трудностями, спектакли пришлось снять по разным причинам: уехали из страны артисты или режиссеры, открыто высказавшиеся против СВО, или возникли иные проблемы, например, с авторскими отчислениями в другие страны. В «Et Cetera» таких проблем, к счастью, нет.

В этом году в театре юбилейный сезон. Тридцать лет исполняется. Александр Калягин рассказал о планах. Будут не только премьеры, но и большая юбилейная программа: ретроспективные показы видеоверсий спектаклей, творческие встречи, выставки, капустники, благотворительные проекты и многое другое.

8 сентября на сцене Эфросовского зала состоится первая премьера сезона - комедия «Три плюс кот» по пьесе Евгения Шестакова. В постановке артиста «Et Cetera» Кирилла Лоскутова. Он исполняет одну из ролей. Вместе с ним играют на сцене Амаду Мамадаков, Елизавета Рыжих и Анастасия Белуга.

Режиссер Марина Брусникина поставит спектакль по пьесе Островского. Премьера - в декабре. Спектакль по пьесы Николая Эрдмана «Мандат» в постановке Владимира Панкова тоже выйдет в декабре. В репертуаре появится спектакль по повести Юрия Трифонова «Долгое прощание».

Александр Калягин планирует сделать постановку по рассказам Валентина Катаева. Приступит к новой работе режиссер Адольф Шапиро. Название пока обсуждается.

- Я волнуюсь перед началом этого сезона. Как волновался перед своим юбилеем (в мае Калягину исполнилось 80 лет – Ред.). Дай бог, чтобы этот сезон был не проходным, чтобы он был запоминающимся, - напутствовал артистов Александр Александрович. - От всех нас требуется мужество. Насколько мы нужны сегодня нашим зрителям, видно со сцены. Нельзя поддаваться унынию.

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