Александр Калягин: «Обычные люди в Донбассе соскучились по искусству»

Худрук Московского театра «Et Cetera» Александр Калягин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сбор труппы в начале сезона – незыблемый ритуал. В этом году на каждом собрании совершенно разных театральных коллективов столицы так или иначе прослеживается общая мысль: театр не может быть в стороне от текущих событий в стране. А события таковы, что тема Донбасса звучит с каждой трибуны.

Худрук «Et Cetera» Александр Калягин рассказал, что его коллектив уже перечислил деньги на восстановление Мариупольского театра драмы. И это еще не все. Артисты подготовят концертную программу, с которой поедут в Донбасс.

- Необязательно выступать только перед военными. Обычные люди в Донбассе соскучились по искусству, - говорил Александр Александрович. – Это очень благодарные зрители. Сейчас в труппе формируется бригада, которая поедет в Донецкую республику. Возможно, даже не одна бригада…

Многие московские театры уже столкнулись с трудностями, спектакли пришлось снять по разным причинам: уехали из страны артисты или режиссеры, открыто высказавшиеся против СВО, или возникли иные проблемы, например, с авторскими отчислениями в другие страны. В «Et Cetera» таких проблем, к счастью, нет.

В этом году в театре юбилейный сезон. Тридцать лет исполняется. Александр Калягин рассказал о планах. Будут не только премьеры, но и большая юбилейная программа: ретроспективные показы видеоверсий спектаклей, творческие встречи, выставки, капустники, благотворительные проекты и многое другое.

8 сентября на сцене Эфросовского зала состоится первая премьера сезона - комедия «Три плюс кот» по пьесе Евгения Шестакова. В постановке артиста «Et Cetera» Кирилла Лоскутова. Он исполняет одну из ролей. Вместе с ним играют на сцене Амаду Мамадаков, Елизавета Рыжих и Анастасия Белуга.

Режиссер Марина Брусникина поставит спектакль по пьесе Островского. Премьера - в декабре. Спектакль по пьесы Николая Эрдмана «Мандат» в постановке Владимира Панкова тоже выйдет в декабре. В репертуаре появится спектакль по повести Юрия Трифонова «Долгое прощание».

Александр Калягин планирует сделать постановку по рассказам Валентина Катаева. Приступит к новой работе режиссер Адольф Шапиро. Название пока обсуждается.

- Я волнуюсь перед началом этого сезона. Как волновался перед своим юбилеем (в мае Калягину исполнилось 80 лет – Ред.). Дай бог, чтобы этот сезон был не проходным, чтобы он был запоминающимся, - напутствовал артистов Александр Александрович. - От всех нас требуется мужество. Насколько мы нужны сегодня нашим зрителям, видно со сцены. Нельзя поддаваться унынию.