Оскандалившаяся Мария Максакова опять сбежала на Украину

Оперная певица жалуется на свою тяжкую долю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Максакова призналась, что в настоящее время находится на Украине. Вместе с ней находится и младший сын Ванечка. А вот со своей знаменитой мамой Людмилой Максаковой она так и не помирилась. Как известно, артистка с жутким скандалом разругались в 2016 году. Тогда оперная прима первый раз всех бросила и сбежала в Киев.

Мария Максакова славится своими скандальными заявлениями. Вот и на днях певица оскорбила старших детей Илью и Людмилу, которые проживают в Москве с отцом-миллионером. Она также жалуется, что мама Людмила Максакова вычеркнула ее из своей жизни.

"Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?" - посетовала 45-летняя Максакова.

Артистка ранее сообщала, что родительница не желала ее видеть на пороге собственной квартиры. Когда Максакова заявилась в гости к легендарной актрисе, та попросту не открыла ей дверь.

Что касается старших детей, то их Мария простила. И наказала заботиться о брате.

"Я за все вас прощаю. Чтобы вы ни сделали в будущем. Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви", - плакалась оперная певица.