Тост российских айтишников: «За санкции!»: какие новые возможности открылись для IT-отрасли

Фото: фонда Росконгресс

С февраля 2022 года в российской ИТ-отрасли произошли радикальные изменения. С одной стороны, отечественные компании столкнулись с беспрецедентным давлением, с другой стороны - огромными оказались и меры поддержки ИТ-отрасли государством, в том числе налоговые преференции. Насколько ожидания игроков рынка совпадают с предложениями государства? Как относиться к уходу с российского рынка зарубежных компаний, которые были главными поставщиками софта? Какие новые возможности для внутреннего продвижения появились в условиях новых реалий? Какие новые рынки сбыта открываются для наших компаний сейчас? Эти и другие вопросы поднимали на стратегической сессии «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта», которая состоялась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, ни одна другая отрасль в России не имеет сейчас таких налоговых льгот, как IT отрасль. Это и нулевая ставка налога на прибыль, и всевозможные гранты и льготные кредиты под 3-5% годовых.

Как рассказал Максим Паршин, в ближайшее время будет запущена еще одна мера поддержки - это маркетплейс российских программных решений. Он напомнил, что есть реестр российского ПО, в котором насчитывается порядка 14 тысяч продуктов.

- Реестр существует давно, но там не было описания продуктов, поэтому мы сейчас в тестовом режиме запустили маркетинговую надстройку, провели большую работу с правообладателями, которые описали свои продукты с точки зрения функционала и импортозамещения. В течение двух недель мы будем тестировать маркетплейс в закрытом режиме, а потом планируем открыть его для всех. Этот маркетплейс будет иметь значение для продвижения российского софта на нашем рынке и имеет экспортный потенциал, - отметил Максим Паршин.

- Казалось, что экспортный потенциал есть только у наших айтишников, которые уехали на Запад за лучшей жизнью. Удалось ли остановить их отъезд? - поинтересовалась модератор сессии, телеведущая телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская.

- Очень много хайпа на эту тему. Цифры отъезда айтишников многократно преувеличены! - заявил в ответ Максим Паршин.

По его словам, оказываемые государством мере поддержки IT отрасли не направлены на пресечение отъезда специалистов, многие из этих мер были запущены еще в начале пандемии.

- Мы видим, что российский рынок IT растет. Наши компании сейчас в более выгодной ситуации. При этом российские продукты всегда были конкурентоспособны без помощи государства, а сейчас перед ними открываются новые возможности. Очевидно, что почти по всем секторам развития ПО у нас есть несколько конкурирующих между собой качественных продуктов, которые могут заменить продукты уходящие с рынка, - отметил Максим Паршин. Среди прочих он выделил сильнейшую сферу информационной безопасности.

- Россия - одна из трех стран наряду с Китаем и США, где есть собственное ПО. Практически во всех секторах и направлениях у нас свои разработки и конкурентоспособные решения. Просто нужно создавать условия для дальнейшего развития, - отметил Максим Паршин.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что против России сейчас ведется кибервойна. Число кибератак с каждым днем увеличивается.

- Их цель - положить всю нашу инфраструктуру. Сбер за последний квартал выдержал около 450 DDOS-атак на себя и 350 на наши дочерние компании. Это количество равно всем DDOS-атакам, которые мы имели за последние 5 лет. Именно DDOS-атаки - одно из направлений воздействия на Россию, - отметил Станислав Кузнецов.

В качестве другого примера воздействия он назвал телефонное мошенничество. По его словам, создание библиотеки голосов мошенников помогает Сберу двигаться вперед и защищать своих клиентов.

- Когда звонит некий человек и представляется сотрудником безопасности Сбера, то один простой вопрос «Чей Крым?» сразу отпугивает бесов, - пошутила Эвелина Закамская, намекая на то, что мошенники часто работают с территории Украины.

- С 24 февраля мы зафиксировали количество телефонного мошенничества равное нулю. Этот подтверждает тот факт, что основная часть колл центров, которые используют телефонные мошенники, находятся на территории Украины. Затишье длилось примерно месяц, потом объемы телефонного мошенничества вновь стали расти, - рассказал Станислав Кузнецов.

При этом он отметил, что уровень грамотности россиян в сфере кибербезопасности увеличился.

- Люди действуют грамотно: не выдают свои пинкоды и другую личную информацию. Ряд региональных телекомов уже получили штрафы от Роскомнадзора, который требует прекратить практику подмены номеров, - сказал Станислав Кузнецов.

В то же время он отметил, что в нашей сфере кибербезопасности не хватает специалистов.

- Сейчас около 5 тысяч специалистов работают в сфере кибербезопасности, а потребность нашей страны в них двадцатикратная, - сказал Кузнецов.

Он призвал сделать аудит всех решений в сфере кибербезопасности, «проведя такую работу под зонтиком госкомпаний».

Он также отметил, что действовать в сфере ПО нужно по методу генплана: за короткий срок создать продукты, которых в нашей стране пока нет.

Главный управляющий директор группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин отметил, что объем знаний российского ПО в последнее время увеличивается.

- В этом году многие компании в 40 раз больше установили отечественного софта, чем ранее, - отметил Андрей Самохин.

Он также напомнил, что в ВЭБ. РФ есть комиссия по продвижению российского ПО.

- Проводим пилот. У нас уже 195 заявок на финансирование российского софта на 175 млн. рублей, - рассказал Самохин.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что нынешняя ситуация для IT отрасли - это новые возможности для ее развития и трагедии в уходе западных компаний с нашего рынка видеть не нужно. Скорее наоборот.

- Угадайте, каким был последний тост участников конференции по инфобезопасности? «За санкции!», - рассказал президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров.

Он отметил, что главная задача сейчас - двигать российские платформы на рынки дружественных стран.

- Там есть понимание, что Россия может заместить продукты, которые не заместимы во всем мире. В дружественных странах думают: «если Россия смогла для себя заместить западные продукты, то пусть она сделает это и для нас!». Ведь страны, способные обеспечить себе технологический суверенитет очень немногочислены, - отметил Валентин Макаров.

По его мнению, России в сфере ПО прежде всего нужно работать с Китаем, а также с Индией.

- Индия с Китаем работать не хочет, а вот с Россией готова. Есть Латинская Америка - большой регион, готовый работать с Россией, арабский мир готов работать с Россией, - перечислил перспективные рынки Валентин Макаров.