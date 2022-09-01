Волонтеры запустили акцию «SOS школа!», чтобы рассказать родителям о правильной подготовке детей к самостоятельной жизни

Как отмечают эксперты, процесс сепарации разделен на несколько этапов

Школьные годы – это не только оценки и учебный процесс, но и время социализации и становления ребенка как личности. Когда ребенок возвращается из школы домой, то вместо вопроса: «Как у тебя дела?», родители часто задают вопрос: «Какие у тебя сегодня оценки?». Именно успеваемость является для многих пап и мам основополагающим фактором успешного обучения в школе. В то время как для детей важно совершенно другое. Детям важно, чтобы их принимали такими, как они есть, понимали, слышали их голос, мотивировали на успехи и хвалили, поддерживали и создавали среду, в которой они смогут находить друзей и познавать мир.

В четверг, 1 сентября, благотворительная организация «Детские деревни SOS» запустила акцию «SOS школа!». Ее цель - привлечь внимание общественности к необходимости создания безопасной школьной среды, к важности поддержки всех школьников во время учебного года.

Чтобы создать дружелюбную среду для школьников, где они смогут развиваться и познавать мир, организация «Детские деревни SOS» ведет сбор средств и своей акцией «SOS школа!» рассказывает о том, что на самом деле важно для детей.

“Когда мы говорим о взрослении детей, то с психологической точки зрения мы имеем в виду сепарацию. Сепарация – это процесс отделения ребенка от родителей, в первую очередь, от матери. Это длительный и сложный процесс, который в идеале должен привести к самостоятельности и автономности; умению выстраивать здоровые границы в отношениях с людьми; умению без посторонней помощи управлять и распоряжаться своей жизнью; умению самому принимать решения и нести ответственность за их последствия. Ребенок не может просто взять и стать в один миг самостоятельным. Его психика устроена таким образом, что все необходимые знания и навыки он получает поэтапно. Логика этого процесса такая: сначала ребенок совсем не умеет что-то делать сам, потом он учится делать что-то с помощью взрослого, и уже на третьем этапе он становится способен делать что-то самостоятельно. В каждом возрасте есть свои особенности взросления, которые зависят, в том числе, и от физиологического развития ребенка. Важно, чтобы каждый период взросления проходил успешно. Тогда ребенок может спокойно адаптироваться к жизни и разным ее проявлениям, а впоследствии самостоятельно принимать решения, касающиеся собственной жизни, опираясь на свои внутренние убеждения. То есть ребенок учится доверять себе”, - рассказывают психологи программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи из Детской деревни SOS Томилино Марина Евтушенко, Елизавета Каширина и Елена Сизикова.

Как отмечают эксперты, процесс сепарации разделен на несколько этапов. С трех лет ребенок начинает воспринимать себя как личность и родителям советуют поддерживать его стремление к самостоятельности. Постепенно ребенок полностью психологически отдаляется от родителей - этот процесс завершается с окончанием школы. Сепарацию можно считать успешной, если ребенок может без помощи родителей управлять своей жизнью, решать проблемы и материально не зависеть от родных.

Психологи дают анти-рекомендации для родителей: «Как оставить своего ребенка рядом навечно и не дать ему повзрослеть?»

1. Пресекать его самостоятельность на корню, даже в мелочах;

2. Контролировать каждый шаг, тревожиться и сообщать о своей тревоге ребенку;

3. Всегда знать, что для ребенка лучше;

4. Не слушать его мнений и игнорировать его неправильные желания;

5. Если ребенок не может что-то сам, лучше сделать за него;

6. Полностью посвящать себя жизни ребенка, игнорируя свои интересы и потребности.

Обо всем этом и многом другом - проект “SOS Школа!”. Оформить пожертвование и помочь создать для детей безопасную школьную среду можно на странице акции «SOS школа!». Все средства, собранные во время акции, будут направлены на помощь школьникам из семей, находящихся на сопровождении организации. Оказывая всестороннюю психолого-педагогическую поддержку, мы помогаем детям из кризисных и приемных семей адаптироваться в учебном заведении и развить свой потенциал.

“Вовремя отделившийся от родителей человек в будущем сможет опираться на себя в принятии решений, чувствовать опору в себе самом, уметь выстраивать здоровые отношения с другими людьми и видеть чужие границы. Благодаря этому ваш ребенок сможет легче адаптироваться в обществе и жить счастливой жизнью, не отягощенной детскими непрожитыми обидами”, - напоминают психологи проекта.