Британская националистка из Африки и минздрав с сигаретой: кто вошёл в новое правительство Лиз Трасс

Новый премьер-министр Лиз Трасс занимается приятными хлопотами: распределяет министерские портфели. Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Лиз Трасс занимается приятными хлопотами: распределяет министерские портфели. Она стала главой государства всего пару дней назад, никаких провалов ещё нет. В таких случаях обычно добавляют: «И уровень народной поддержки пока высок» — но, по свежим данным, её рейтинг одобрения среди британцев составляет лишь 22%. Одна из причин — простые люди не верят, что новый премьер сможет справиться с терзающими страну энергокризисом и инфляцией.

То же самое полным правом можно сказать и о команде Трасс. Многие из пришедших в её правительство — персонажи весьма экзотические.

Например, Суэлла Браверман — новая глава МВД. Эта смуглокожая женщина происходит из семьи афро-индийских мигрантов. Но, пока в России прозападные либералы «сражаются с империализмом и колониализмом» — в самой метрополии госпожа Браверман браво рапортует: «Я — дитя Британской Империи, которая сделала много хорошего для Кении, Маврикия и Индии» (на всех этих территориях жили предки Суэллы — прим. ред.).

На новой должности афроиндуска Браверман будет… сражаться с нелегальной миграцией. И поддерживает планы прежнего правительства депортировать этих людей в «лагеря передержки» в Руанду — чтобы, пока чиновники рассматривают их прошения об убежище, «новые британцы» оставались там, в Африке.

Другой член команды — новая глава Минздрава Тереза Коффи. Она выглядит старше своих 50 лет, возможно, потому, что предаётся вредным привычкам — в СМИ можно найти её сочные фотографии с сигарами. Отметилась Коффи и в коррупционных скандалах.

В 2016 её упрекали в «получении пожертвований» на свою избирательную кампанию от фирмы Ladbrokes — владельца сети лотерей и тотализаторов. После чего — вот сюрприз — Тереза стала продвигать меры по государственной поддержке этого «высокодостойного» бизнеса. Справедливости ради, доказанная сумма пожертвований в адрес Коффи была небольшой, порядка тысячи фунтов, но тут важен сам факт.

Ещё деталь: Коффи не замужем, сведений о детях нет. Прямо-таки идеальный глава Минздрава, призванный бороться с демографическим кризисом.

И ещё любопытный кадр. Министр по международной торговле — афробританка Кеми Баденох. В одном из недавних интервью она призналась, что в 2008 году взломала веб-сайт своих политических оппонентов от Лейбористской партии. Излишне говорить, что срок давности за преступление давно вышел, и ей ничего не грозит.

Взгляды у этой темнокожей женщины — совершенно антилиберальные. Она против гей-браков, против «детей-трансгендеров» и против преподавания «деколониальной теории» в британских школах: по мнению Баденох, колониализм — это, конечно, плохо, но до прихода белых в её родной Африке тоже не всё было хорошо с демократией. Любого другого — например, белого мужчину — за такие слова просто съели бы с потрохами. Но Кеми, по понятным причинам, можно.

Похожих взглядов придерживаются и многие другие члены нового кабинета. Так что, при всей своей фриковатости, они могут стать опасными соперниками на международной арене. Поскольку мечтают о возрождении Британской Империи, которая была историческим противником России.