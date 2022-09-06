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Общество6 сентября 2022 8:04

День Донора пройдет 21 сентября в Коломенском

Присоединиться и стать донором могут все желающие по предварительной регистрации
Наталья БОКСГОРН
Все доноры получат тематические сувениры от организаторов акции

Все доноры получат тематические сувениры от организаторов акции

21 сентября на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет День донора в рамках Всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора. Принять участие в акции могут не только сотрудники музея-заповедника. Присоединиться и стать донором могут все желающие по предварительной регистрации. Все участники получат в подарок билеты на посещение экспозиций этнографического комплекса, куда входят усадьбы кузнеца и коломенского крестьянина, соколиный и конюшенный дворы, а также архитектурных памятников, входящих в комплекс «Музея деревянного зодчества».

На Дне донора будет работать Донорпочта, где каждый желающий подпишет открытку с добрыми словами донору или пожеланиями выздоровления пациентам и опустит в специальный почтовый ящик. Открытки будут переданы донорам и пациентам столичного региона. Все доноры получат тематические сувениры от организаторов акции.

С донорами акции будет работать выездная бригада Центра крови ФМБА России.

Всем желающим принять участие в Дне донора напоминаем о важности правильной подготовки к донации: режим отдыха, питания, приема медикаментов. Подробнее — в памятке для доноров о том, как подготовиться к донации и на сайте donor.dostovernozdrav.ru.

Напомним, впервые всероссийская акция #КультураДонорству #КультурныйКодДонора стартовала весной 2022 года в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России. Сотрудничество Службы крови и учреждений культуры, активное участие в мероприятиях граждан в разных регионах еще раз доказывает, что традиции добра и взаимопомощи — основа культур всех народов России.

— Благодарим музей-заповедник «Коломенское» за поддержку акции. Такие совместные мероприятия дарят донорам хорошее настроение, новые знания и открытия. Это знак нашей общей благодарности тем, кто готов помогать людям, — отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при ОПРФ. — Приглашаем москвичей на донорскую акцию в окружении уникальных памятников архитектуры, культуры и искусства России музея-заповедника «Коломенское». Музей не только подарит билеты участникам Дня донора, но и проведет экскурсии для организаторов и волонтеров донорского движения Москвы.

Зарегистрироваться на День донора можно по ссылке.

День донора организован НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Московским государственным объединенным художественным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником, Координационным советом по донорству крови при ОП РФ при поддержке Фонда президентский грантов в рамках проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства».

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС