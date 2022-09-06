День Донора пройдет 21 сентября в Коломенском

Все доноры получат тематические сувениры от организаторов акции

21 сентября на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет День донора в рамках Всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора. Принять участие в акции могут не только сотрудники музея-заповедника. Присоединиться и стать донором могут все желающие по предварительной регистрации. Все участники получат в подарок билеты на посещение экспозиций этнографического комплекса, куда входят усадьбы кузнеца и коломенского крестьянина, соколиный и конюшенный дворы, а также архитектурных памятников, входящих в комплекс «Музея деревянного зодчества».

На Дне донора будет работать Донорпочта, где каждый желающий подпишет открытку с добрыми словами донору или пожеланиями выздоровления пациентам и опустит в специальный почтовый ящик. Открытки будут переданы донорам и пациентам столичного региона. Все доноры получат тематические сувениры от организаторов акции.

С донорами акции будет работать выездная бригада Центра крови ФМБА России.

Всем желающим принять участие в Дне донора напоминаем о важности правильной подготовки к донации: режим отдыха, питания, приема медикаментов. Подробнее — в памятке для доноров о том, как подготовиться к донации и на сайте donor.dostovernozdrav.ru.

Напомним, впервые всероссийская акция #КультураДонорству #КультурныйКодДонора стартовала весной 2022 года в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России. Сотрудничество Службы крови и учреждений культуры, активное участие в мероприятиях граждан в разных регионах еще раз доказывает, что традиции добра и взаимопомощи — основа культур всех народов России.

— Благодарим музей-заповедник «Коломенское» за поддержку акции. Такие совместные мероприятия дарят донорам хорошее настроение, новые знания и открытия. Это знак нашей общей благодарности тем, кто готов помогать людям, — отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при ОПРФ. — Приглашаем москвичей на донорскую акцию в окружении уникальных памятников архитектуры, культуры и искусства России музея-заповедника «Коломенское». Музей не только подарит билеты участникам Дня донора, но и проведет экскурсии для организаторов и волонтеров донорского движения Москвы.

Зарегистрироваться на День донора можно по ссылке.

День донора организован НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Московским государственным объединенным художественным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником, Координационным советом по донорству крови при ОП РФ при поддержке Фонда президентский грантов в рамках проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства».