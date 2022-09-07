В Херсонской и Запорожской областях задержаны 137 пособников террористов

У задержанных нашли 25 схронов с вооружением и боеприпасами Фото: Росгвардия.

Военнослужащие Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ. Они подозреваются к пособничестве диверсантам и террористам.

Фото: Росгвардия.

- У задержанных нашли 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Фото: Росгвардия.

Среди вооружений оказалось шесть ПТУР «Фагот», два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова танковых, 27 гранатометов, более ста выстрелов к ним, в том числе сорок польского производства, реактивный пехотный огнемет, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, одиннадцать коктейлей Молотова.

Фото: Росгвардия.

Кроме этого к оружию изъято более 65 тысяч боеприпасов различного калибра, 283 грамма наркотических веществ, обезврежено 189 килограмм тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.

Фото: Росгвардия.

Фото: Росгвардия.

Ранее в Росгвардии сообщили, что на Донбассе сотрудниками мобильной группы противодействия БПЛА Росгвардии были обнаружены четыре гранатомета РПГ-26, РПГ иностранного производства МО-252-1, две 120 мм мины, шесть противотанковых мин ТМ-62, более ста противопехотных мин ПФМ-1, 5 гранат Ф-1 и более 400 патронов различного калибра.

Поисковые мероприятия привели бойцов к опорному пункту противника. Координаты были переданы авиационным и артиллерийским подразделениям российской армии. Все цели были вовремя подавлены.