ВЦИОМ: россияне предпочитают жертвовать в пользу детей и людей, которых знают лично

Желание почувствовать возможность влиять на ситуацию – основной мотив совершения пожертвований Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с благотворительным Фондом «Обнаженные сердца» провели исследование, посвященное теме благотворительности в России. Проведенные социологами опросы показали, что россияне предпочитают помогать тем, кого знают лично, а основной мотив для совершения пожертвований - желание почувствовать возможность влиять на ситуацию.

Отмечается, что более половины сограждан сообщили, что за последний год-полтора они на безвозмездной основе передавали вещи, товары своим родственникам, друзьям и знакомым. В целом, помощь своему окружению (финансовую, в натуральной форме или в виде услуг) в общей сложности оказывали 79% россиян; незнакомым людям – каждый второй (52%).

Среди незнакомцев главным получателем пожертвований были дети (66% среди тех, кто жертвовал деньги): 57% опрошенных декларируют, что за последний год перечисляли деньги детям с тяжелыми заболеваниями, 23% – с особенностями развития, 16% – детям-сиротам. Вдвое меньше благотворителей за этот период оказывали финансовую помощь взрослым (35%); с тяжелыми заболеваниями – 12% и особенностями развития (3%), пожилым людям (18%), военным (3%). Животным помогали еще 27%, а различным организациям (религиозным, экологическим, правозащитным и пр.) – 18%.

Желание почувствовать возможность влиять на ситуацию – основной мотив совершения пожертвований. Также россияне отмечали, что хотят помочь конкретному человеку или организации, воплотить нормативные установки с ориентацией на окружение или даже верить, что добро возвращается.