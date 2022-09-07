Почему люди на освобожденных территориях хотят присоединения к России

Жители освобожденных территорий областей видят свое будущее с Россией. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Результаты опросов ИНСОМАРа и РИПСИ, о которых уже писал KP.RU, стали предметом внимания российских политиков и экспертов.

- Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией, и можно говорить об этом уверенно, - рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", пояснив, что полученная по итогам опроса картина, когда значительное большинство людей на освобожденных территориях высказались за вхождение в состав РФ.

- Сейчас, конечно, происходит смена идентичности. Люди должны превращаться из "Иванов, родства не помнящих", обратно в русских людей. Это воссоединение со своей исторической Россией, это воссоединение со своей Родиной - вот, что ждут люди, - объяснил результаты опросов заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев. - Русские люди, каковыми и являются жители этих областей, наконец-то будут жить на Родине, а не с "мачехой", которая им рассказывала сказки про их неправильное происхождение.

- Я рад, что моё личное мнение и данные социсследования совпадают: Россия идёт правильным курсом, который можно охарактеризовать термином "народный", - заявил депутат Госдумы Виталий Милонов и подчеркнул, что «на освобожденных территориях люди не отделяют себя ни этнически, ни религиозно, ни ценностно, ни культурно от России».

- Думаю, что эти цифры отражают реальное положение дел. Я лично так на это смотрю, я тоже побывал в командировке, ездил туда, общался с людьми. И, конечно, они хотят спокойной, мирной жизни и развития, - прокомментировал тенденцию к увеличению сторонников вхождения в состав России среди жителей освобожденных от украинской власти территорий губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Есть пример Крыма, который преобразился за те годы, когда он воссоединился с Россией. Уверен, что у людей есть надежда на на построение новой мирной жизни в нашей стране.

Но, наверное, самое полное объяснение причин динамики положительного отношения населения Запорожской и Херсонской областей дала член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

- Людям нужны стабильность, мир, уверенность в завтрашнем дне. Пример Крыма в очередной раз подтвердил всем жителям Запорожья, Херсона, Николаева, Одесской области, Харькова, Днепропетровска, что возможна спокойная созидательная жизнь в России, - объяснила она. - Именно поэтому люди, зомбированные западными СМИ, не понимали, что с ними происходит. Сегодняшние результаты исследования подтвердили стремление людей к миру. Сегодня можно твёрдо сказать, что русская основа сознания жителей юга Украины даёт очень мощный импульс к переформатированию всей морально-психологической атмосферы на освобождаемых территориях. Люди на практике осознали необходимость изменения самого качества своей жизни.

- Это социология только подтверждает очевидное. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы, - прокомментировал итоги опросов секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. - Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность.

И предложил провести голосование по этому вопросу среди жителей осовбожденных территорий 4 ноября, пояснив, что День народного единства - это историческая дата, которая всех объединяет.

Высказался и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

- Принципиально важная вещь - не заниматься прожектерством. Спешить не надо. Вообще, время работает на Россию - это очень четко нужно понимать, - обосновал свою позицию Чеснаков и добавил. - Мне почему-то кажется, что больше всего надо ориентироваться на конец октября, либо на ноябрь.

К тому же, по его словам, есть еще несколько факторов, которые предполагают неспешность в этом деле. Первый – рост положительной динамики во времени. Второй – это, безусловно, требования безопасности: "Потому что проводить подобного рода мероприятия нужно в условиях гарантий безопасности участников". И, наконец, третий фактор – это возвращение людей.

- Мы знаем, что много людей уехало. И конечно возвращение их на родину и участие - это очень важное действие, - пояснил Чеснаков свою мысль, а из третьего фактора логически вырастает четвертый. - Чем больше будет участников голосующих, тем более весомыми будут его результаты.

Трудно не согласиться с этими аргументами. Практически невозможно.