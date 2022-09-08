Отчет миссии МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС содержит информацию об обстрелах станции, но не называет источников этих опасных действий. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Белгородцы живут в «желтом уровне»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе продлен «желтый», то есть высокий уровень террористической опасности. По данным руководителя региона, подобный режим в области продлен на 15 суток. И действовать он будет до 22 сентября. Гладков пояснил: «Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность». Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Зэки прессуют «азовцев»*

Николай Прищенко, освобожденный из мариупольской тюрьмы, поведал о негативном отношении к боевикам нацформирования «Азов» (запрещенном в России) со стороны других заключенных. Прищенко сообщил, что «азовцам» предоставлены спецусловия из-за угрозы их безопасности. Бывший сиделец признался: «Азовцев» отдельно держат даже в тюрьмах. Потому что, мне кажется, что если б даже в том же какого из них закинули бы в камеру, то он просто оттуда не вышел бы. Там 90 процентов мариупольских сидит. Все знают о том, что они сделали в Мариуполе. Их сама администрация тюрьмы не посадит в общие камеры». Заключенные крайне негативно настроены к боевикам «Азова», потому что те все время прикрывались мирными людьми при обстрелах и издевались над обычными горожанами, отметил Прищенко. Темны перспективы у «воинов света».

Американцы помогают Киеву в небе

Клинтон Хайнот, замначальника штаба ВВС, полагает, что вклад США в поддержку сил Украины обеспечил достаточно эффективное противодействие России в воздухе. Американский генерал заявил: «Наши военные убедительно демонстрируют, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха». Военачальник не стал уточнять, как именно и где украинцы смогли эффективно воспользоваться американской помощью в воздухе, но явно имел ввиду, в первую очередь, использование переносных ПЗРК «Стингер». Впрочем, надо у самих украинцев уточнить, насколько они считают такую помощь эффективной.

Возможны ли российско-украинские переговоры

Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, в интервью RT ответила на вопрос о возможности переговоров Москвы и Киева. Захарова заявила: «Мы вели переговоры. Они попросили, российская сторона сказала: «Пожалуйста, если вы просите, мы готовы вам пойти навстречу в этом вопросе». И напомнила, что 16 апреля был направлен ответ на запрос Киева о переговорах — но никакой реакции не последовало. Захарова сообщила: «Дальше им просто запретили в Вашингтоне». И пока отмашки из-за океана не поступит, переговорные перспективы — нулевые.

Как Вашингтон борется с Москвой руками Киева

Дуглас Макгрегор, экс-советник министра обороны при президенте Трампе подтверждает, что Вашингтон ведет такую политику на Украине, которая прямо направлена на борьбу с Москвой. По словам полковника Макгрегора, политика Соединенных Штатов по вооружению коррумпированного правительства в Киеве не приведет к результату, когда ВСУ смогут победить — но лишь разрушает жизнь миллионов. Макгрегор подчеркивает, что подобное положение дел «позволяет болотным тварям в вашингтонском болоте держаться на плаву». По последним данным нынешняя администрация Белого дома намерена запросить у конгресса 11,7 млрд долларов на помощь и вооружения для Украины.

Донбасс и Запорожье с Херсоном от украинского языка не откажутся

Александр Бугаев, первый замминистра просвещения России, сообщил, что в республиках Донбасса а также в Херсонской и Запорожской областях в 2022 году может появиться российский учебник по украинскому языку. По его данным, Минопрос «будет стараться», успеть создать такое пособие до конца года. Но признал, что «учебник этот очень непростой, он должен быть очень качественным, учебником красивого украинского языка». Данное учебное пособие готовится на классических советских основах. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в школах на освобожденных территориях продолжится обучение украинскому языку. Но есть вопрос — а надо ли?

В Николаеве появились карточки на хлеб

В Николаеве для жителей вводят карточки для получения бесплатного хлеба. Об этом в эфире украинского национального телевизионного марафона сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко. Она заявила, что карточки вводятся из-за частой нехватки хлеба: «У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор». Хлеб, который раздают в Николаеве, производит местный завод, его загрузку профинансировали структуры Организации объединенных наций.

Кто поджигает запорожские поля

Евгений Балицкий, глава администрации Запорожской области, сообщил, что украинская сторона специально поджигает поля, чтобы устроить продовольственную катастрофу. Руководитель заявил, что «поджигают всегда по ветру, и потушить его очень сложно». Глава администрации уточнил, что украинские военные «стреляют прицельно по элеваторам, разбивают инфраструктуру». При том власти Запорожской области поддерживают фермеров, которые потеряли урожай из-за действий Киева, в том числе из-за поджогов полей с помощью РСЗО. А почему сжигают — потому что вернуться сюда уже не надеются.

Почему МАГАТЭ не назвало виновников обстрелов ЗАЭС

Алексей Лихачев, глава Росатома, подтвердил, что отчет миссии МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС содержит информацию об обстрелах станции, но не называет источников этих опасных действий. Лихачев поясняет: «Понятно, что доклад МАГАТЭ сделан в рамках мандата этого агентства, в рамках тех полномочий, которые переданы странами-участницами, и в этом смысле, конечно же, это в основном технический документ». Но важно, что высокие представители МАГАТЭ лично увидели подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту. А в Киеве, кажется надеялись, что в прилетах снарядов и ракет на ЗАЭС представители международного агентства обвинят Москву. Но все-таки сочетанием отваги и слабоумия обладают не все, даже сочувствующие борьбе за свободу древнего украинского народа.

*Запрещенная в РФ террористическая организация