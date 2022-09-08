В парке «Кусково» закончили реабилитацию Локасинского пруда

Фото: mos.ru

В парке Кусково завершили реабилитацию одного из шести водоемов — Локасинского пруда. В рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка водоем очистили от ила и бытового мусора, вернув пруду исторический облик.

— В ходе мероприятий Локасинский пруд как один из ценных элементов композиционно-планировочного решения парка был воссоздан, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Из него вывезли на полигон 3300 кубометров иловых отложений. Проведено дноуглубление, которое будет препятствовать чрезмерному прогреву пруда, что позволит избежать на протяжении нескольких лет цветения водорослей и будет препятствовать формированию тины.

Фото: mos.ru

В ходе работ выяснилось, что в донном иле были превышения предельно допустимых норм следующих элементов — мышьяка, цинка, кадмия, свинца и никеля. После реабилитации берега пруда укрепили, в ближайшее время в воду высадят растения, которые обогащают ее кислородом.

Фото: mos.ru

Вокруг Локасинского пруда постарались максимально сохранить сложившийся ландшафт.

— Вдоль его северо-восточного берега проложили настил по принципу экотропы, — добавил Сергей Мельников. — На нем осталось установить подсветку в столбиках поручней, разместить лавочки и смонтировать подвесные качели, с которых будет открываться панорамный вид на водную гладь и окружающий пейзаж. По периметру пруда сделали дорожки из экологичного и водопропускающего покрытия терравей. Около них в специальных карманах установили лавочки и урны.