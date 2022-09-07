Россия стирает границы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще пару месяцев назад херсонцы начали использовать российские рубли, получать новые паспорта и регистрировать браки, получая свидетельства российского образца, а сейчас область выходит на новый уровень - начинается регистрация автотранспорта по российскому законодательству. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Для удобства граждан в Херсоне открыли МРЭО ГИБДД. Там любой желающий может зарегистрировать личный автомобиль и заменить водительское удостоверение. Правда, есть одно «но». Услугой могут воспользоваться жители региона, которые уже получили российский паспорт. Им на руки выдают регистрационные госзнаки на автомобили с номером региона 184.

Однако варианты есть и для обладателей украинских паспортов. Они могут получить временные регистрационные документы и номерные знаки без указания страны. Автомобильные номера украинского образца на территории Херсонской области уже не выдаются.

Для замены водительского удостоверения на российское нужно предоставить паспорт гражданина России, а при его отсутствии - документ, подтверждающий обучение в автошколе. Тем, кто пока не успел или не смог получить российский паспорт, можно будет получить временные водительские права, а при обмене их на постоянные даже не потребуется медсправка и оплата госпошлины.

По словам местных жителей, открытие МРЭО и возможность получить российские права и номер для машины - это удобно. На самое главное - это новый шаг на пути к русскому миру, который вселяет веру в светлое и спокойное будущее.

- Во-первых, переоформление происходит очень быстро. Хоть людей и много, но внутри ведомства все организовано так, что тебе даже не приходится несколько часов стоять в очередях с кучей бумаг. Это новый уровень в нашем городе! Я очень рад, что Херсон уже несколько месяцев живет по другим правилам. Здесь заботятся в первую очередь о людях и их интересах, и это прекрасно, - говорит «КП» херсонец Юрий Свинейло.

К слову, не так давно для формирования временных территориальных органов в Херсонской области, МВД России направило собственных сотрудников. Полицейские уже приступили к охране общественного порядка на улицах освобожденного города, регулирования движения на дорогах и проведению оперативно-розыскной и следственной работы.

- Такого порядка в городе у нас не было давно! Вы даже не представляете, как все изменилось - небо и земля, - рассказывает жительница Геническа Ирина. - Раньше очень было тревожно вечером выходить на улицу, а сейчас российские полицейские охраняют наши жизни и могут помочь в любой ситуации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

За новыми автомобильными номерами и правами обращайтесь по адресу: г. Херсон, ул. Вишневая, 22. Часы работы МРЭО - с 9.00 до 18.00.