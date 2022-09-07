В Херсоне предложили создать штаб Народной дружины

Херсонская молодежь поддержала идеи активистов.

В сквере Херсонского государственного университета прошел молодежный семинар. Инициаторы мероприятия - организация «Молодежь Херсона». Перед участниками выступили лидер Народной дружины ДНР Владимир Тараненко и руководитель Донецкого штаба Общественного проекта «Мы Вместе» Анна Артеева. Активисты рассказали, как оказывают адресную помощь жителям районов, собирают продукты питания, медикаменты, бытовую химию, одежду и другие предметы первой необходимости, которые очень нужны людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Местная молодежь поддержала мероприятие. Так, по данным пресс-службы Народной дружины, на встречу с лидером организации в Херсоне пришли больше 50 парней и девушек разных возрастов. Один из местных жителей предложил создать региональный штаб Народной дружины и выдвинул свою кандидатуру.

- У нас три основных направления деятельности - развитие и популяризация спорта, добровольчество, когда мы помогаем социально нуждающимся категориям, и содействие в охране общественного порядка силовым органам. Мы проводим фестиваль уличных видов спорта «Терикон», «Зарядка РФ», проект «КиберДонбасс», турнир по смешанным единоборствам. Это все спорт, но где-то это массовые виды, где-то - индивидуальные. Продолжаем дальше работать над развитием этих направлений, - рассказал Владимир Тараненко.

Также лидер Народной дружины обсудил с молодежью мероприятия, которые можно провести в их городе.

Анна Артеева, руководитель Донецкого штаба «Мы вместе», рассказала о миссии волонтеров-медиков (на фото в центре).

- На сегодняшний день работает гуманитарная миссия волонтеров-медиков, которые прибыли из Российской Федерации. Это профессионалы своего дела, врачи с большим опытом. Среди них и главный врач, и детский хирург, и врач-анестезиолог. Буквально за неделю работы они провели больше 40 операций и больше 300 консультаций. В рамках работы штаба «Мы вместе», который будет открыт в Херсоне, конечно же, это направление тоже будет работать, - заявила активистка.

Молодежный семинар поддержали молодые жители Херсона, которые никогда не состояли в общественных организациях.

- Я даже не задумывался об этом, но сегодняшняя встреча заинтересовала спортивной и волонтерской деятельностями. Со спортом дружу с детства, занимался многими видами единоборств. Также хочу помогать людям и животным. Очень мотивирует отношение к молодежи, поддержка их идей и инициатив. Поэтому жду открытия штаба и первые мероприятия. Уверен, они будут классными, - процитировали в пресс-службе слова одного из участников встречи Дмитрия.

СПРАВКА «КП»

Народная дружина - добровольная организация. Волонтеры в основном оказывают помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка. В ДНР занялись возрождением организации в 2019 году. Кроме того, среди направлений деятельности - популяризация здорового образа жизни, различных видов спорта, а также поддержка людей, которые оказались в трудной ситуации. Волонтеры могут помочь не только доставить лекарства и продукты, но и наколоть дрова, разгрузить уголь.