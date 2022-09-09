В эфире телеканал ВТВ плюс

Волонтеры помогают пенсионерам настраивать российские телеканалы.

С 8 августа на освобожденных территориях Украины возобновила регулярное вещание телерадиокомпания «ВТВ плюс». Телеканал работает круглые сутки в объединенном мультиплексе Херсонской и Запорожской областей. Включить его можно на 13-й кнопке. Программа «Новости» с актуальной информацией выходит в 17.00, 19.00 и 21.00. Повторы - в первой половине следующего дня. Сюжеты, снятые командой канала, выходят также на различных видеохостингах и социальных интернет-платформах.

Дата перезапуска, 8 августа, была выбрана неспроста. В этот день, в преддверии годовщины легендарного «Матча смерти», в возобновленном эфире телеканала показали исторический фильм «Матч» (футбольный матч был сыгран в оккупированном немцами Киеве летом 1942 года между местной и немецкой командами. Футболисты киевской команды под угрозой расстрела отказались проиграть фашистам и одержали победу).

Кстати, в разные районы Херсонской области уже передали 22 тысячи приставок Т2, которые принимают российские телеканалы. Местные жители очень хотели получать достоверную информацию и обратились к руководству администрации области с просьбой вернуть доступ к информационному пространству РФ. И это неудивительно, ведь жители Херсонщины всегда были близки к России в политическом, социальном и экономическом плане.

Желания херсонцев постепенно сбываются, и процесс передачи приставок продолжается.

Бесплатные приставки уже доставлены жителям Херсона, Скадовского, Бериславского и Генического районов.

СПРАВКА «КП»

Зрителям Херсонской области сейчас доступно 26 ведущих российских телевизионных каналов, в том числе ОРТ; «Россия 1»; «Россия 24»; «Россия Культура»; Телеканал «Звезда»; НТВ; ТНТ; СТС; «Карусель» в высоком цифровом качестве.