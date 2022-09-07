Исполнили мечту жительницы Херсонской области

Татьяне Снигирь 45 лет, из которых 27 она провела лежа в кровати. В детстве во время операции допустили ошибку, сказались и врожденные заболевания. В итоге девочка оказалась обездвиженной. Со временем становилось все хуже - медицинской помощи добиться не могла. Сейчас женщина лежачая, не может пошевелить даже шеей.

Родителей похоронила, близких не осталось. Живет вместе с соседкой, которая круглосуточно ей помогает. В интернат Татьяна ехать отказывается.

27 лет женщина буквально прожила на старой советской кровати со скомканным матрасом. По телу от него уже стали появляться черные синяки. Писала и главе администрации своего поселка, и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но ответ был один: в интернат.

В феврале - марте еще и с едой возникли проблемы. Поэтому женщина написала волонтерам, попросила привезти памперсы, лекарства и продукты. Военные привезли, а Татьяна продолжила активно общаться в чате. Звала депутата Госдумы, руководителя гуманитарной миссии партии «Единой России» по направлению «Юг» Игоря Кастюкевича в гости. Вот он собрался и приехал.

Женщина расплакалась - не верила, что депутат приедет к ней лично. А теперь это дружба и взаимная поддержка. Игорь Юрьевич посмотрел на условия, в которых живет Татьяна, и пообещал ей помочь.

Волонтеры движения #МыВместе через две недели привезли автоматическую кровать (на фото) с удобной подвесной ручкой и пультом управления, который может регулировать положение головного отдела выше или ниже. Доставили и противопролежневый матрас, на котором можно менять степень жесткости. А если учитывать, что прошлая кровать была старше самой Татьяны Снигирь, то это настоящее чудо!