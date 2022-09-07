Без украинской пропаганды

На Херсонщину привезли более 22 тысяч бесплатных ТВ-приставок. Фото: Tg-канал ВГА Херсонской области

ТЕЛЕВИДЕНИЮ - БЫТЬ

В Херсонской области уже работает российское телевещание. Это стало возможно благодаря цифровым приставкам Т2. Как сообщили в администрации освобожденного региона, ранее местные жители жаловались на отсутствие доступа к информации со стороны России.

Теперь эта проблема решена. Более 22 тысяч приставок, транслирующих российские телеканалы, уже доставлены жителям Херсона, Скадовского, Бериславского и Генического районов. Раздают их всем желающим бесплатно.

Благодаря приставкам в домах жителей Херсонщины транслируются сразу 26 известных российских телеканалов - информационных, познавательных и развлекательных. В высоком цифровом качестве местные жители смогут

смотреть Первый канал, «Россию 1», «Россию 24», «Россию Культуру», Телеканал «Звезда», НТВ. Мультфильмы и детские развлекательные программы крутят на телеканале «Карусель». В сетке вещания также есть СТС и ТНТ.

СОЗДАЕМ СОБСТВЕННОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Жители освобожденных территорий теперь могут и сами освоить азы интересных профессий в медиасфере. В Херсоне открылась первая Медиашкола для молодежи. Ученики и опытные наставники готовы к усердной работе по возрождению качественного медиаполя региона.

На церемонии открытия присутствовал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Как подчеркнул политик, это важное событие для региона. Ведь журналистика на Украине в последние годы была на уровне освоения грантов на русофобской основе.

- Молодежь Херсонской области была дезориентирована. Сейчас мы открываем новую, справедливую и ответственную страницу нашей истории, которою возрождаем вместе с Россией, - подчеркнул Кирилл Стремоусов.

Занятия в Медиашколе продлятся два месяца. Студенты узнают, как работают корреспонденты, операторы-монтажеры и радиоведущие, а также смогут попрактиковаться самостоятельно. Полученные знания точно пригодятся - лучшим ученикам предложат работу на телеканале «Таврия».

Основатель и научный руководитель Медиашколы Александр Малькевич - кандидат политических наук, доцент, профессор Северо-западного института управления РАНХиГС и известный российский журналист. В том, что херсонцы получат по-настоящему ценные знания, сомневаться не приходится.

НА ФЕСТИВАЛЕ «ТАВРИДА.АРТ» СОБРАЛИ КНИГИ ДЛЯ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Только в первый день его участники собрали 2 тысячи книг, а также присоединились к благотворительному сбору средств. Участниками арт-квартала #МЫВМЕСТЕ на фестивале «Таврида.Арт» стали добровольцы из всех регионов страны - от Сахалина до Калининградской области. Это волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ, призеры одноименной премии, добровольцы общественных организаций, члены клубов #МЫВМЕСТЕ и корпоративные волонтеры.

Площадка транслирует идею взаимопомощи как норму и образ жизни людей. Волонтеры здесь начали активно обмениваться и собирать книги. Уже в первый час работы площадки на точке буккроссинга выстроилась очередь из людей. Они принесли книги классиков: Пушкина, Чехова, Толстого, Булгакова, Лермонтова, Ахматовой и Бродского. В первый день фестиваля «Таврида.Арт» участники собрали 2 тысячи книг. Их отправят в библиотечные фонды Херсонской и Запорожской областей.

«У меня сразу две книги - Салтыков-Щедрин «История одного города» и Грибоедов «Горе от ума». Я обожаю русскую классику и собираю собственную домашнюю библиотеку. Решила поделиться частью коллекции», - рассказывает участница акции из Брянской области.