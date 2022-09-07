Десять тонн помощи

Когда волонтеров спрашивают «зачем вы едете в Херсон?», они отвечают: «Когда людям тяжело и нужна помощь, мы не можем оставаться в стороне. Настало время, когда мы должны объединяться и помогать друг другу».

Уже не счесть, сколько тонн гуманитарных грузов было отправлено на Херсонщину после ее освобождения, сколько добровольцев, желающих помогать местным жителям, там побывало.

Еженедельно десятки грузовиков с гумпомощью едут в очищенные от украинских националистов города, чтобы волонтеры смогли раздать нуждающимся людям продукты, лекарства и другие необходимые вещи. На днях гуманитарная миссия «Единой России» доставила 10 тонн продуктов и медикаментов в Геническ.

Активисты партии раздавали помощь в передвижном пункте. Помимо продуктов и лекарств, люди могли получить медицинскую помощь и проконсультироваться со специалистами по самым разным вопросам.

- К нам присоединились медики скорой помощи и специалисты администрации, которые отвечали на вопросы о получении российских паспортов и социальных выплат. Много волонтеров из местных жителей подключились к работе - разгружают, сортируют, фасуют продуктовые наборы. И здорово помогают коллеги из Республики Адыгеи, за которой закреплен Генический район. Вместе с нами они также раздают помощь по деревням и селам. Спасибо всем, кто обеспечивает работу гуманитарной миссии. Вместе мы можем все! - прокомментировал депутат Госдумы РФ, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Раздавать продукты и лекарства добровольцам помогали старшие домов и местные активисты. Одна из них - Ирина Оболенская - получила более 20 продуктовых наборов для пенсионеров, которым постоянно помогает.

- Сейчас у меня 22 подопечных, которые нуждаются в регулярной помощи. Все бабушки и дедушки очень хорошие. Среди них много лежачих и тех, кто с трудом передвигается. Еще мы отвозили более 30 продуктовых наборов в село Семихатки. В общем, помогаю всем, кто обращается, не могу отказать. Ребята - военные и волонтеры - без разговоров выдают продукты, говорю количество и для кого предназначена помощь. Все необходимые списки и документы моих подшефных есть! - рассказала женщина.