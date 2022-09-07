Окно в новый мир

Благодаря новой коляске Ярослав теперь может гулять по городу.

Виолетта с радостью ждала момента, когда на свет появятся малыши - дочка и сын. Но малышка родилась мертвой, а у мальчика оказались серьезные проблемы со здоровьем. У Ярика выявили ДЦП. Ребенок не ходит, передвигается только на инвалидной коляске.

Мама пыталась обследовать и лечить сына. Сколько порогов обила. Но все без толку - без денег ничем помочь не могли. А когда зарабатывать, если малышу все время нужны присмотр и помощь?

В конце прошлого года Ярик вырос из своей инвалидной коляски и все время проводил в четырех стенах.

- Не хотела просить, но ребенок вырос из этой коляски. Она ему везде давит, натирает, и он практически не выходит на улицу. Ему больно находиться в этой коляске. Если у вас есть или когда-нибудь появится такая возможность, были бы очень благодарны, если бы свершилась наша мечта. Если бы ребенок сел в коляску побольше, - сказала тогда Виолетта волонтерам.

Движение #МыВместе помогло волонтерам от «Единой России» приобрести и доставить новую инвалидную коляску прямо домой. И уже через полторы недели Ярик выехал на улицу.

Теперь ребенок вместе с мамой гуляет по городу, ходит на разные мероприятия и даже принял участие в параде Победы 9 Мая. Радости мальчика нет предела, а вместе с ним счастлива и мама. Перед ними словно открылся новый мир.

Когда в Херсоне создали центр гуманитарной помощи «Единой России», Ярослав смог еще и получить книги. Несмотря на особенности развития, мальчишка обожает читать.