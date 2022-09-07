В центре Херсона открылся выставочный зал

Зал открылся для посетителей с 10 августа.

В Херсоне на улице Свободы заработал выставочный зал. Выставка работ местных художников открылась 10 августа. Здесь представлены творения мэтров Херсона, которые стояли у истоков организации Союза художников. Посетители также увидят полотна из собрания Музея имени Шовкуненко.

- Выставочный зал, который бывшее руководство херсонской мэрии намеревалось продать в частные руки, останется в муниципальной собственности и будет продолжать радовать жителей и гостей города, - сообщили в местной администрации.

На экспозиции представлены работы, выполненные в разных жанрах - портрет, натюрморт, пейзаж, а также театрально-декорационное искусство.

- Выставочный зал давно стоял закрытым. Прошлая власть хотела у нас его отжать. Видимо, им не нужно было искусство, культура. Но нам всем это очень нужно. Искусство - это душа, наши положительные эмоции. Мы открываем этот зал выставкой наших земляков, наших херсонских художников, картины которых пропитаны любовью к нашему краю. Надеюсь, что все, кто посмотрит на эти картины, выйдут с выставки с хорошим настроением, - говорит Наталья Десятова, директор областного художественного музея.

Жители и гости города могут посещать экспозицию в течение месяца бесплатно. Сам художественный музей пока что остается закрытым, поскольку украинская власть практически разрушила здание.

Напомним, в середине июня в Херсоне открылась передвижная выставка Государственного мемориального музея А. В. Суворова в Санкт-Петербурге. Экспозиция была посвящена деятельности Суворова, его эпохе, семье. Эта же выставка в течение года путешествовала по ДНР и ЛНР, была в южных регионах России.