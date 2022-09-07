Полезная тысяча

Гуманитарная помощь от России для многих херсонцев - единственная возможность выжить.

Очередной пример того, что «мы вместе» - это слова, за которыми стоят реальные дела, показали волонтеры «Единой России». Недавно они доставили в села Александровка, Зеленое, Ивановка, Красная Поляна, Кучерявовладимировка, Мирное и Таврия продукты и медикаменты. Все, что нужно жителями. Непосредственно по их заказу.

«ВСЕ ЗАЯВКИ ФИКСИРУЕМ И ОТРАБАТЫВАЕМ»

По словам замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Игоря Кастюкевича, курирующего гуманитарную миссию партии в Херсонской области, в каждый приезд активисты беседуют с жителями, выясняя, что именно необходимо каждому из них.

- Все заявки фиксируем, отрабатываем, - поясняет он. - У людей большая потребность в медикаментах и специализированном лечении. Например, в Красной Поляне были обращения по поводу эвакуации в городскую больницу. В каждом селе на встречах с людьми прошу сформировать перечень первоочередных потребностей, особенно от маломобильных, одиноких людей, многодетных семей и матерей-одиночек. Важно понимать, куда и с какой конкретно помощью мы должны вернуться в следующий раз, - продолжает депутат Игорь Кастюкевич.

«КАРТОФЕЛЬ - НАШ КОРМИЛЕЦ»

В поселке Ивановка волонтеров встречают как самых дорогих гостей. Люди жалуются, что им часто приходится «завязывать пояса». Гуманитарная помощь здесь необходима.

- Основной наш кормилец сейчас - картофель. Если бы не картошка, есть было бы совсем нечего, - вздыхает местная пенсионерка.

С медициной здесь - и вовсе беда. Например, одна из жительниц для того, чтобы лечь на несложную операцию, которую в России в рамках ОМС проводят бесплатно, продала все хозяйство. 15 лет назад ей после хирургического вмешательства поставили илеостому. Проще говоря, вывели наружу часть неработающего кишечника, а для продуктов жизнедеятельности установили в брюшной полости приемник. И вот для того, чтобы спустя время удалить переполненный приемник, ей и пришлось все распродать.

«НА УКРАИНЕ ЛЕГЧЕ УМЕРЕТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ»

Тысячи продуктовых наборов привезли волонтеры жителям сел.

- Но и это не особо помогло, - вздыхает она. - Пузырь-то вынули. А он весил уже 12 килограммов! А новый не поставили. Так и живу три года. Не живу, а мучаюсь.

При этом, утверждает пожилая женщина, сами херсонские врачи не понимают, как она до сих пор все жива.

- Удивляются, разводят руками, но ничего не делают. У нас на Украине все здравоохранение платное. Я продала все, что было: коров, свиней, кур. А на дальнейшее лечение денег нет. Да и продавать уже нечего. На Украине легче умереть, чем лечиться, - едва сдерживая слезы, жалуется пенсионерка.

Но сейчас у нее появилась надежда. Женщина верит, что ей помогут российские специалисты. Врач гуманитарного центра «ЕР», сопровождающий в поездке волонтеров гуммиссии, собрал всю необходимую информацию у пациентки и теперь постарается максимально быстро ей помочь.

ПООБЕЩАЛА БЫТЬ ЗДОРОВОЙ

Среди тех, кто также получил продуктовую и медицинскую помощь, и жительница поселка Мирное Елена Тимофеевна. Она родилась в Германии, в концлагере. После освобождения вернулась с семьей на родину - в Крым.

- Воспоминаний из детства немного, запомнилось только, что родители всегда работали и никогда не опускали руки, несмотря ни на что, - делится Елена Тимофеевна.

Женщина унаследовала эту силу характера. Она даже за медпомощью никогда не обращалась. В первый раз пришла к врачам, как раз воспользовавшись помощью членов гуманитарной миссии. Замучило высокое давление и боли в суставах.

Врач выдал Елене Тимофеевне необходимые лекарства и проконсультировал по поводу будущих обследований. Женщина пообещала: вот Херсонская область присоединится к России, тогда здоровьем и займусь.

- Потому что на Украине лечиться бесполезно. А российским врачам я доверяю, - пояснила она свою позицию.