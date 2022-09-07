Герои спецоперации «Z»: капитан Сучков обратил в бегство 75 боевиков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бдение начальника – лучшее спокойствие подчиненных. Прозорливость оного побеждает нечаянности», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Без честолюбия, послушания и благонравия нет исправного солдата».

ОТРАЗИЛ НЕСКОЛЬКО НАПАДЕНИЙ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Ержан ШАПЕНОВ

Старший лейтенант Ержан ШАПЕНОВ Фото: Минобороны РФ

«С начала специальной операции инженерно-дорожный взвод под командованием старшего лейтенанта Ержана Шапенова выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск.

В ходе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов, подразделением под руководством старшего лейтенанта Ержана Шапенова отражены нападения нескольких диверсионных групп противника. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой личный состав инженерно-дорожного взвода под руководством старшего лейтенанта Ержана Шапенова обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач».

ПОБЕДИЛ В БОЮ НА ПОДБИТОМ ТАНКЕ

Старший прапорщик Альберт ХАЗАРДЖАН

Старший прапорщик Альберт ХАЗАРДЖАН Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими Вооруженными Силами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего прапорщика Альберта Хазарджана под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника. В ходе боя танк был подбит. Наводчик-оператор получил ранение. Вытащив из подбитого танка раненого товарища, старший прапорщик Хазарджан занял его место и продолжил бой.

Прикрывая действия своих войск, Альберт вместе с экипажем уничтожил 2 танка, 1 БМП и более 10 националистов. В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего прапорщика Альберта Хазарджана российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта».

ОБРАТИЛ В БЕГСТВО 75 БОЕВИКОВ

Капитан Максим СУЧКОВ

Капитан Максим СУЧКОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение под командованием капитана Максима Сучкова выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь на одном из направлений вместе со своей группой, Максим обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, капитан Сучков вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Группа капитана Максима Сучкова с боем заняла опорный пункт. В ходе боестолкновения 15 националистов были уничтожены, а 7 взяты в плен, также были обращены в бегство до 75 боевиков. Группа капитана Сучкова в течение трех часов мужественно удерживала занятый опорный пункт до прибытия основных сил батальона, чем обеспечила выполнение боевой задачи по продвижению войск в своей полосе ответственности».