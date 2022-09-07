Помощь матерям и предпринимателям

САМОЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Необходимая жителям Херсонщины помощь теперь оказывается не только в столице, но и в районных центрах.

В начале августа в Геническе открылось первое районное отделение организации «Союз матерей Херсонской области» (на фото). Общественное движение занимается защитой прав и интересов семьи, сохранением культурных ценностей и реализацией семейной политики на освобожденных территориях. Ранее

«Союз матерей» провел в Херсоне встречу с руководителем департамента образования Татьяной Кузьмич, в ходе которой обсуждались вопросы оздоровления детей и подготовки к новому учебному году.

Теперь такая организация есть и в райцентре. Жители Геническа с энтузиазмом восприняли создание районного отделения. На церемонии открытия в Геническе присутствовала председатель «Союза матерей Херсонской области» Алина Шамрай. В ходе учредительной конференции матери из Геническа путем голосования выбрали председателем организации в городе местную жительницу Татьяну Блиничкину, а ее заместителем - Эльвиру Абдульмуинову.

Женщины будут развивать движение в районном центре и контролировать, чтобы права и интересы каждой семьи были соблюдены. Татьяна Блиничкина и Эльвира Абдульмуинова поблагодарили жителей за оказанное доверие.

- Мы сделаем все возможное, чтобы деткам нашего города доставалось только самое лучшее, - подчеркнула Эльвира Абдульмуинова.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСУ БУДЕТ ОКАЗАНА

В райцентрах также оказывается помощь бизнесу. Недавно Ассоциация предпринимателей и работодателей региона провела консультативную встречу с представителями бизнеса. В совещании приняли участие сотрудники налоговой и руководство Промсвязьбанка.

Как сообщили в пресс-службе администрации освобожденного региона, с предпринимателями обсуждались вопросы использования онлайн-банкинга, перерегистрации, порядка оформления новых банковских счетов и форм налогообложения.

Налаживается взаимодействие бизнеса и власти и в Белозерске. В поселке открылся филиал Ассоциации предпринимателей и работодателей, который возглавил Юрий Горохов. Он выразил уверенность в том, что интересы бизнеса будут защищены, а район продолжит развиваться. Идею о сотрудничестве поддержали и местные предприниматели.