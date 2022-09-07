С уверенностью смотрим в будущее

Волонтеры штаба «Мы вместе с Россией» вносят большой вклад в налаживание мирной жизни на освобожденных территориях.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись многие, люди продолжают надеяться и верить в лучшее. Горожане создают семьи, рожают детей, строят планы на будущее.

Так, в мелитопольском загсе на днях свои отношения узаконили влюбленные Вадим и Анастасия. В этот день они просто светились от счастья. Невеста в белом платье и с букетом ромашек рассказала, почему строит семью сейчас, в такое, казалось бы, непростое для города и региона время.

Молодожены Вадим и Анастасия верят в счастливое будущее и в Россию. Фото: официальный телеграм-канал «Мы вместе с Россией»

- Россия - это будущее. Для нас и для нашего ребенка, который у нас родится обязательно! Мы теперь с уверенностью смотрим вперед. Ведь Россия - с нами, - улыбается счастливая невеста.

- Уверены, что у нас появятся новые перспективы, - добавляет Вадим, обнимая новоиспеченную жену.

После того как брак был официально зарегистрирован, сотрудники загса пожелали новобрачным счастья, мира и благополучия.

Сама же семья ни капли не сомневается в том, что так и будет.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА И ЛЕТА

Возвращается к нормальной жизни и детвора Мелитополя. Сейчас они наслаждаются последними днями каникул: плескаются в Черном море и нежатся под ласковым солнцем в Крыму. 400 воспитанников из ДЮСШ № 3 отправились в оздоровительные лагеря полуострова, в которых каждый ребенок проведет 21 день.

Кроме пляжного отдыха, ребят ждут увлекательные экскурсии, мастер-классы и другие развлечения. Кстати, отдых родителям не стоил ни копейки.

- Отдых и оздоровление для наших детей предоставлены правительством Российской Федерации бесплатно, - сообщила руководитель администрации Мелитополя Галина Данильченко.

ШКОЛА НЕ ЗА ГОРАМИ

К 1 сентября регион готов! В администрации Мелитополя уточнили, что в городе свои двери в День знаний распахнет 21 школа. За парты сядут более 8,5 тысячи учащихся.

- Самая большая школа по наполняемости - 15-я. Набрано восемь параллельных классов. Мелитопольские учителя проходят курсы повышения квалификации в России. Семинары для педагогов организованы в Евпатории, Джанкое и Москве, - рассказала Галина Данильченко.

«НАШИ ЛЮДИ ХОТЯТ БЫТЬ ДОМА»

О становлении мирной жизни сам за себя говорит и нескончаемый поток людей на границе. Мелитопольцы, уехавшие на территорию Украины, вновь возвращаются домой.

Каждый день сотни человек часами стоят в «серой зоне». Так называют участок между таможней территории, подконтрольной Украине, и пропускным пунктом рядом с городом Васильевка, который находится на освобожденной земле Запорожской области.

Глава администрации Васильевки Наталья Романиченко рассказала, что многие уехали на ту сторону, когда начались обстрелы. Люди были уверены, что там - братья, которые протянут руку помощи своим землякам, но столкнулись лишь с ненавистью и унижением.

- Никогда не забуду рассказ женщины из нашего поселка, - говорит Наталья Романиченко. - Она на себе ощутила, что значит быть беженкой на территории Украины. Говорит, что там на них пытались нажиться. Бесплатное жилье, если и предоставляли вынужденным переселенцам, то только первое время, и то, чтобы пустить пыль в глаза. Потом наших людей выставляли на улицу или просили платить за аренду, цена на которую выросла в разы. Доходило до того, что, когда у вынужденных переселенцев заканчивались деньги, они ночевали под открытым небом. Поэтому люди и хотят быть дома, с Россией.

ОЧЕРЕДИ ЗА ПАСПОРТАМИ РФ

Впрочем, о желании региона стать частью РФ говорит тот факт, что ежедневно за получением российских паспортов выстраиваются внушительные очереди.

- В Мелитополе создан центр выдачи паспортов. Ежедневно их выдают около полутора тысяч. Почему так? Потому что Россия - страна социальная, в которой пособия выплачиваются вовремя и по понятной логичной схеме, - объяснил в своем телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

А жительница Мелитополя, 39-летняя Светлана Коростылева, добавила, что с Россией - спокойно.

- Потому что нет всяких майданов, - улыбнулась она.

ОПРОС

В опросе участвовали 1000 жителей Запорожской области. Среди них 73% проживают в городах, 27% - на селе. Опросы проводились по телефону.

Положительно относятся к тому, что жители Запорожской области имеют возможность получить российский паспорт и гражданство.

Июнь 2022 г. - 66%

Август 2022 г. - 78%

Помощь, которую волонтеры оказывают жителям Запорожской области, существенна?

Июнь 2022 г. - 45%

Август 2022 г. - 61%

По данным Крымского республиканского института политических и социологических исследований.