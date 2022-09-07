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Политика7 сентября 2022 19:00

Новгородская область поможет отремонтировать школы и больницы в Запорожской области

Социальные объекты подготовят к осенне-зимнему периоду
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА

Шефство над Васильевским районом Запорожской области взяла Новгородская область. Глава российского региона Андрей Никитин уже посетил район, чтобы оценить масштабы будущих работ. Об этом 10 августа он рассказал на пресс-конференции журналистам.

- Запорожская область - крайне плодородные земли: палку воткни - она зацветет и будет плодоносить фруктами. Впервые там увидел поля из помидоров. Но вся эта земля раньше принадлежала западным компаниям. Люди трудились как наемные работники - восемь тысяч зарплата была на наши деньги, - возмутился Андрей Никитин.

- Да и эта крошечная зарплата уходила на оплату нужд, которые нам кажутся такими привычными. Среди них и оплата скорой помощи. Но силами военных и мирных жителей Донбасса и России положение района изменилось. Уже сейчас Новгородская область помогает местной администрации подготовить все для начала нового учебного года и осенне-зимнего периода.

- Люди устали, они хотят жить нормально. Необходима минимальная помощь техникой, простейшими автомобилями. У нас в регионе сейчас обновляется парк, и часть техники как раз направляем в Запорожскую область, - отметил глава Новгородской области.

В первую очередь здесь будут отремонтированы школы и больницы, которые больше всего пострадали от снарядов украинских карателей.

- В районной больнице снарядами, выпущенными националистами, были полностью разрушены помещения реанимации и хирургии. Фасад школы № 1 Васильевки пострадал от обстрелов ВСУ, частично были выбиты стекла, основной удар пришелся на школьные дворы и окружающую территорию, - рассказал в своих соцсетях Андрей Никитин после посещения подшефного региона.

Активную помощь в восстановлении района оказывают новгородские предприятия по лесопереработке - они участвуют в поставке материалов для строительства и отделки. Оптимистичный настрой местных жителей уже ничем не испортить - они готовы не только вернуться к мирной жизни, но идти дальше, открывая для себя и региона новые возможности.

- Как оказалось, коллеги в муниципальных администрациях не имеют большого опыта работы с масштабными проектами. Мы планируем обучить чиновников. Скоро оттуда приедут финансисты, поможем им спланировать бюджет. Вообще это замечательно, что у нас появился дружественный район. В дальнейшем хотим открыть логистические центры. Подключить наших фермеров. Дыни, арбузы, черешня - все это станет дешевле, - подытожил Андрей Никитин.

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