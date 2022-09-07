Севастополь помогает

Существенный вклад в развитие Запорожской области оказывает Севастополь. 11 августа правительство города-героя, администрация Мелитополя и Мелитопольского района подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

- Этот документ поможет быстро решать все возникающие проблемы, делая жизнь людей комфортнее. Благодарю коллег, что нашли возможность посетить наш регион с целью оказания помощи в ремонте и восстановлении социальных и коммунальных объектов, - отметил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Несмотря на то, что соглашение было подписано совсем недавно, команда опытных специалистов из Севастополя работает здесь уже несколько месяцев. Шефство над Мелитополем город-герой официально взял в середине июля, а помощь освобожденным регионам оказывал и ранее.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ БУДЕМ ГОТОВЫ

Сейчас главная задача севастопольских шефов - подготовить школы и учебные программы к 1 сентября, чтобы дети получали качественное образование. В частности, Севастополь восстановит территории школ и детских садов в Мелитополе и Константиновке, на проблемы которых украинская власть закрывала глаза. Будут отремонтированы фасады, кровли, спортзалы и прочие элементы инфраструктуры.

В ходе рабочего визита губернатор посетил мелитопольскую школу № 6. Увидев некоторые классы, глава Севастополя в очередной раз убедился, что киевский режим с детства прививал людям ненависть к России и преуменьшал ее значимость в мировой истории.

- Мы увидели, как оформлена стена в кабинете истории. Великая Отечественная война, оказывается, началась в 1942 году, воевала против фашистов Украина, а не СССР. Про роль и заслуги Советского Союза ни слова. Много «нового» узнали об истории мировой, исходя из этих рисунков на стене, - рассказал Михаил Развожаев (на фото в центре).

Губернатор подчеркнул, что такие моменты, несомненно, требуют корректировки. Ведь прежде всего это неправда. И этой неправде украинская власть годами учила детей.

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ

Михаил Развожаев также посетил штаб гуманитарной помощи «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. За короткий промежуток времени благодаря помощи севастопольских шефов волонтеры доставили более десяти тысяч продуктовых наборов, а также более тысячи электрических плит - они сейчас крайне необходимы местным жителям, ведь Украина попросту отрезала дома от газа.

- Как говорится, друг познается в беде. Мы ценим, что нам помогают в решении проблемы газоснабжения. Помогают подготовиться к 1 сентября, чтобы вся наша детвора пошла в школы, а также в решении медицинских и социальных вопросов. За это мы особенно благодарны лично севастопольским шефам и правительству Российской Федерации, которое приняло это решение, - подчеркнул глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

Пополнился городской парк коммунальной техники - Мелитополю передали два многофункциональных трактора для уборки улиц с разным навесным оборудованием, илосос для очистки септиков и вышку, чтобы городское хозяйство могло работать с уличным освещением. А в городском парке заканчивают монтаж первой игровой площадки. Всего их будет шесть - расположение определят местные власти.