В Запорожскую область передали 13 тысяч электроплит

Фото: Официальный телеграм-канал «ЗaTV»

«НЕ ПОДУМАЛИ, ЧТО НАКАЗЫВАЮТ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ»

После того как Украина отключила дома людей от газа, Россия закупила для Запорожской области 13 тысяч электрических плит (на фото). Пока это первая партия, которую сначала доставили в Джанкой. Затем технику начали распределять по гуманитарным центрам Токмака и Энергодара. Всего же планируется приобрести 60 тысяч электроплит. Их раздадут бесплатно льготной категории граждан.

Действия официального Киева мирные жители называют «бытовым терроризмом». Именно так люди расценивают поступок украинских властей, отключивших дома жителей Запорожской области от газа.

- Они не подумали, что наказывают стариков, детей, мирное население, - вздыхает жительница Энергодара Наталья Пивоварова.

СТРОЯТ ГАЗОПРОВОД

Сразу после случившегося вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос подачи газа в область. Ведь поставка электроплит - это временное решение. Глава Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что в вопросе с газоснабжением уже сделано многое.

- Проведена серьезная работа с Газпромом. От «Донбассгаза» в направлении Бердянска ведется газовая магистраль - ветка, которая полностью запитает в течение одного-полутора месяцев, как нам обещают, западную часть Запорожской области. Именно она осталась без газа. Этот вопрос будет решен, - заявил руководитель администрации.

Во время рабочей встречи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы Запорожской области Евгения Балицкого, кроме строительства газопровода, также обсуждались вопросы покупки и доставки угля, подготовки к отопительному сезону и учебному году, строительство дорог.

В частности, по словам вице-премьера, в Запорожской области будет разработан комплексный план развития дорог как минимум на ближайшие три года.