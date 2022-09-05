Впереди - референдум!

ВСЕ ЗА!

В Мелитополе прошел форум движения «Мы вместе с Россией», где больше полутора тысяч его участников (из разных уголков региона) единогласно проголосовали за проведение референдума о присоединении к России. Глава области Евгений Балицкий незамедлительно подписал распоряжение ЦИК о начале подготовки к референдуму.

- Это воля народа, - подвел итог форума председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. - На нас лежит ответственность за будущее. Ответственность перед родными и близкими, перед детьми и внуками, которым предстоит жить на этой земле.

По итогам форума приняли и резолюцию, где буквально в первом абзаце говорится: «Мы - народ Запорожской области… заявляем, что связываем свое будущее и будущее нашей земли с Россией». Исторический момент.

ВЛАДИМИР НАЧАЛ, БОГДАН ПРОДОЛЖИЛ

Этот документ всего лишь в нескольких абзацах объясняет, почему запорожцы наконец-то хотят вернуться в Россию. В первую очередь это восстановление исторической справедливости.

«Нас объединяет единая тысячелетняя история, - говорится в тексте документа. - Веками мы были неотъемлемой частью великой страны. Распад некогда единого государства стал величайшей геополитической катастрофой: миллионы родных людей в один миг оказались по разные стороны искусственно созданных границ. Теперь настало время восстановить историческую справедливость».

Стоит отметить, что Запорожская область очень важна для самой России с исторической и культурной точки зрения. Здесь всегда жили верующие люди, которые за Россию.

«Некогда князь Владимир принял крещение, положив начало единому государству - Руси. Наши земли веками хранили и защищали веру, традиции, дух единого народа. Именно отсюда Богдан Хмельницкий и его товарищи начали воссоединение русских земель».

РОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

Авторы резолюции и те, кто за нее проголосовал, понимают, что разделение народа при распаде СССР было искусственным. Люди всегда жили рука об руку и только в последние 30 лет они почему-то стали «украинцами».

А главное, что Россия для Запорожской области - это и защита, и развитие:

«Мы уверены, что в составе России Запорожская область будет защищена от любых посягательств. Наша земля не зря столетиями была южным форпостом великой Российской державы. Сегодня только Россия противостоит агрессивным притязаниям коллективного Запада. «Своих не бросаем!» - эти слова стали символом освобождения наших людей».

Один из главных тезисов, который проговаривают российские чиновники всех рангов, - жители освобожденных территорий получат те же льготы и пособия. Как говорится в резолюции, для России главное - это человек:

«В центре внимания Российского государства - человек. Россия - социально ориентированная страна с развитой системой поддержки семей с детьми, материнства, людей старшего поколения и ветеранов».

Это уже почувствовали и сами жители Запорожской области, и люди с освобожденных территорий Донбасса. Уже в мае им начали платить пособия и пенсии, фермеры получают льготные кредиты, и банки списывают долги, накопленные при Украине.

«Россия ускоренными темпами модернизирует инфраструктуру, строит новые современные дороги и мосты, детские сады и школы, медицинские центры, оснащенные современным оборудованием. Поддерживает высокотехнологичные отрасли промышленности, эффективное сельское хозяйство, совершает прорывные научные открытия» - не пустые слова. Подтвердят луганчане и не только.

Разрушенные территории Донбасса уже вовсю восстанавливаются российскими регионами. Мариуполь, который украинская артиллерия буквально смела с лица земли, заново выстраивается специалистами. Там возводят новые школы и поликлиники, строят дома для местных жителей.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

«Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта.

Мы - один народ, и мы будем вместе!» - такими словами заканчивается резолюция форума «Мы вместе с Россией».

Дело осталось за малым - скоро пройдет референдум, где жители Запорожской области выскажут свое мнение. По предварительным опросам, если бы референдум прошел в эти дни, на вопрос «поддерживаете ли вы вхождение с состав России» утвердительно ответило бы подавляющее число респондентов. Остаться на Украине хотели бы всего 3%. Похоже, жители Запорожской области сделали свой выбор.