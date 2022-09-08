Агата Муцениеце впервые рассказала, как дети отреагировали на ее развод с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце впервые рассказала, как она сообщила дочери Мие и сыну Тимофею о разводе с мужем Павлом Прилучным. Актриса решила ничего не скрывать от детей и прямо заявила им, что они с отцом больше не будут жить вместе.

- Я решила ничего не придумывать и честно сказала, что мы с папой больше не можем жить вместе, потому что мы все время ругаемся, и намного лучше для всех будет, если мы будем жить отдельно. И папа будет счастливее в 500 раз, и я буду счастливее в 500 раз, и вы, дети, потому что у вас будет больше подарков, – рассказала Агата в YouTube-шоу «Вместе».

Актриса подчеркнула, что она всегда стремится к честности в отношении детей. Этого же подхода придерживалась ее мать, когда умер отец Агаты. Девочке тогда было три года.

- Я пошла по стопам мамы – она не придумала ничего и просто сказала: «Папа умер». И мы такие: «Что?». Она говорит: «Да, умер, в среду похороны, пойдем». И мы ходили на похороны, – вспомнила актриса.

Муцениеце не скрывает, что дети тяжело восприняли развод родителей. Особенно страдала пятилетняя Мия - она очень скучала по отцу. Сейчас, по словам Агаты, девочка уже привыкла. "Она в порядке", - считает актриса.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты с 2011 по 2020 годы. Их развод сопровождался многочисленными скандалами. Муцениеце не стала скрывать от общественности, что ее супруг злоупотреблял алкоголем и распускал руки. После развода Агата так и не нашла своего счастья. Актриса признавалась, что у нее было несколько романов. Однако она их быстро завершила, потому что чувствовала, что это не те отношения, которых она хочет.

Павел Прилучный с детьми Тимофеем и Мией. Фото: соцсети.

А вот Павел быстро утешился после расставания с женой. Уже через месяц после развода его дети Тимофей и Мия отдыхали в Крыму с новой избранницей папы Мирославой Карпович. Летом этого года сын и дочка актера вновь провели каникулы с его новой пассией. На этот раз Павел увез детей в Турцию, где он отдыхал вместе с Зепюр Брутян. В конце августа Павел и Зепюр сыграли пышную свадьбу.

Недавно Павел в одном из интервью назвал свою жизнь после развода с Муцениеце «тремя годами ада». В ответ Агата оставила в соцсетях философский комментарий, который многие называют предупреждением для ее соперницы – нынешней жены Прилучного Зепюр Брутян.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», - заявила Агата.

Напомним, в том же интервью Павел признался, что положил глаз на миниатюрную брюнетку Зепюр еще во время своего брака с Агатой. Правда, актер оговорился, что его отношения с женой в то время уже складывались не самым лучшим образом.