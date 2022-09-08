В британской Палате общин в женский туалет решили пускать всех

Депутатки подняли шум, заявив, что по поводу новых правил с ними никто не советовался.

Женщины – члены британской Палаты общин, вернувшись с летних каникул на работу в здание нижней палаты парламента королевства, с удивлением обнаружили, что остались без туалета.

Точнее, он остался на своем месте, но на его дверях появилась табличка, указывавшая на то, что теперь он стал инклюзивным, т.е. заходить в него смогут трансгендеры, считающие себя женщинами мужчины, да и вообще все те, кого принято называть гендерно-нейтральными персонами.

Мужского туалета никакие нововведения не коснулись.

На дамском же появилась соответствующая табличка, а старая – «женский» - была тщательно заклеена.

Депутатки подняли шум, заявив, что по поводу новых правил с ними никто не советовался. Более того, подобного рода изменения не могли быть реализованы без особого разрешения, поскольку здание Палаты общин является памятником архитектуры.

В аппарате Палаты развели руками, сообщив пока, что «вопрос изучается». Один из депутатов-мужчин выразил беспокойство по поводу того, что «все это, похоже, было сделано без консультации с женщинами, от которых ожидали, что они просто уступят свое место в то время, когда мужчины никак не пострадали».

Британское правительство стоит на позиции, что в гендерно-нейтральных туалетах нет необходимости, а генпрокурор страны Суэлла Браверман отдельно высказалась по поводу возможности посещать школьные туалеты для девочек мальчиками-трансгендерами. Она заявила, что школы нарушат закон, если начнут позволять такое.