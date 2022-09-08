Мэр бельгийского Антверпена признал свою страну банкротом

Мэр Антверпена Барт Де Вевер. Фото: YouTube

Мэр одного из крупнейших городов Бельгии, Антверпена, Барт Де Вевер дал большое и полное эмоций интервью одному из телеканалов.

Он заявил, что Бельгия стала страной – банкротом. И причина этому – «зеленая» политика.

- Сегодня наше правительство импортирует нефть и газ. А два десятка лет тому назад оно объявило о строгом соблюдении климатических стандартов. О нефти, газе и угле нельзя было даже заикнуться, инвестиции в эту отрасль не допускались, не был построен ни один терминал для сжиженного газа. Бельгия и Германия – самые тупые страны – они еще и отказались от ядерной энергетики. От этих стандартов оказалось толку мало, компании, которым стало неуютно в Бельгии, уехали добывать нефть и газ в Америку и Китай. И вот теперь наша страна – банкрот, а климат так и не спасен. Все это «зеленая» догматика. Люди должны начать понимать, что все это – рецепт катастрофы, пришло время горьких истин. – сказал Де Вевер.

Бельгийцы, начавшие активно комментировать высказывания антверпенского мэра, припомнили ему, что именно предыдущее правительство страны, в которое входила его партия, приняло решение о закрытии двух бельгийских АЭС, а также покорность нынешних министров, следующих призывам об углублении антироссийских санкций, доносящихся из штаб-квартиры Евросоюза.