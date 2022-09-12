Анна Цивилева, председатель Совета директоров «Колмар Групп»: «Мы идем четко заданной стратегией развития»

Председатель Совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

«Колмар Групп» продолжает активное развитие угледобывающего предприятия: достраивает крупнейшую в России шахту «Инаглинская» и вторую очередь фабрики «Инаглинская-2» мощностью переработки 12 млн. тонн угля в год. Отразились ли на предприятии угольные санкции? В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сообщила председатель Совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева.

«ВОЗМОЖНО, СТАНЕМ ЛИДЕРАМИ»

- Европа отказывается от российского угля. Как это отразилось на уровне цен и работе компаний «Колмар»? Изменились ли рынки сбыта?

- Профессионально у компаний «Колмар» не изменилось абсолютно ничего, поскольку изначально в силу своего логистического расположения в Южной Якутии у нас и не было ориентации на рынки Европы. Нам всего три дня везти уголь до восточных границ и многие недели через всю нашу необъятную Россию на восток – в Европу. Поэтому для нас изменений не произошло.

Но в целом, конечно же, российский угольный рынок переориентируется на восток, поскольку мы имеем полное эмбарго на энергоносители стран Европы. Высвободившиеся рынки Европы от российских энергоносителей сейчас активно заменяют такие страны, как Австрия, Индонезия, в свою очередь освобождая нам такие ниши, как Индия и Китай. Идет трансформация рынков сбыта, в объемном количестве не меняющая ничего.

- Ваша компания на самом деле удивляет всю страну развитием производства. Открытия каких предприятий ждать в ближайшее время?

- Мы идем четко заданной стратегией развития, несмотря на то, что мы столкнулись, как и все, с двухлетней пандемией и полным ограничением работы с нашими иностранными партнерами. Мы ни на день не останавливали наше производство и в общем-то все заявленные объекты сдавали в срок. В настоящий момент достраиваем крупнейшую в России шахту «Инаглинская» и вторую очередь фабрики «Инаглинская-2» мощностью переработки 12 млн. тонн угля в год. Могу сказать с гордостью, что за прошлый год мы вышли с пятого места на второе по производству коксующихся углей, ну и после реализации наших инвестпроектов к началу 2024 года мы, возможно, станем лидерами, производя 20 миллионов тонн коксующегося угля.

- Поздравляем! Интересно, а с советских времен технологии добычи угля сильно изменились?

- Конечно! Это связано, прежде всего, с цифровизацией, безопасностью и комфортом труда для горняков. Сейчас, например, у нас работает три очистных механизированных комплекса, которые позволяют дистанционно управлять добычей и погрузкой угля, что минимизирует риски для горняков и увеличивают объемы добываемого угля. Внедряемые системы управления полностью контролируют действия шахтера: как он передвигается, где находится, сколько у него кислорода, какие показатели в шахте через этот датчик мы получаем – это все, конечно, позволяет делать эту работу насколько возможно безопаснее и комфортнее.

ПЕРСОНАЛУ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ШКОЛЫ

- Насколько сложно привлечь персонал в Якутию?

- Это основная проблема, поскольку наше производство находится в тяжелейших климатических условиях. Кроме высокогорья, это еще и низкие температуры, и вечная мерзлота. Люди работают в условиях Крайнего Севера. Мы проводили специальные исследования. Изучали причины оттока населения, работников. В первую очередь - недостаточно развитая инфраструктура региона. Да, людей привлекает хороший социальный пакет, высокая зарплата, высокотехнологичное производство. Но при этом они хотят, чтобы дети учились в хороших школах, иметь досуг. Мы заинтересовались, как можно провести, например, короткий выходной день или двухдневный отпуск людям. Где развлечься. Так вот, ближайшие населенные пункты: Благовещенск – в 1000 километров и Якутск – в 800 километрах. Поблизости ничего нет. Поэтому, конечно же, создание комфортной среды проживания для людей находится на первом месте. И мы активно этим занимаемся.

- А местные жители проявляют интерес к работе в «Колмар»?

- Да, мы являемся градообразующим предприятием. Хочу сказать, что сейчас являемся победителями среди участников проекта «Местные кадры – в промышленность». Это региональный проект, который готовит кадры для предприятий. Такуже мы сотрудничаем с учебными заведениями Дальнего Востока, ребята имеют возможность проходить производственную практику, работать с наставниками, где их обучают работе на современном высокотехнологичном оборудовании. Они проявляют большой интерес к проекту, поскольку это возможность получения колоссального опыта: работа на цифровом оборудовании, хорошего карьерного роста. С радостью могу сказать, что наконец-то остановился отток населения в Якутии. Больше того, в регион люди не только приезжают, но и остаются, заводят семьи, рожают детей. Для нас это очень позитивный показатель.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

- Вы упоминали, что у предприятия есть стратегия развития. А все-таки – какой вы видите «Колмар Групп» через 5-10 лет и отрасли в целом?

- У нас запасов угля более 1 миллиарда тонн, которые мы можем добывать более 50 лет. Хочу сказать, что сама по себе угольная отрасль – это очень перспективное направление. Является верхушкой айсберга, под которой находятся еще несколько пластов - машиностроение, вагоностроение, производство рельс, строительство портов, буксиров и многих других направлений, из которых складывается экономика страны. Мы видим перспективы в использовании высоких технологий, которые минимизируют влияние на окружающую среду. Также не надо забывать, что уголь является дешевым и безопасным источником электро- и теплоэнергии, которую используют и население, и промышленные предприятия, что снижает себестоимость и делает конкурентными производства нашей российской продукции. Угольная отрасль занимает в экономике немаловажную роль, а, возможно, даже одну из ведущих.