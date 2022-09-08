Фото: Фотохроника ТАСС

Тактика, что навязывает Запад вооруженным националистическим формированиям Зеленского на Украине повторяет ту, что использовал Адольф Гитлер при нападении на Советский Союз. Систематическое уничтожение украинскими военными жителей Донбасса, Мариуполя, Каховской ГЭС, Запорожской АЭС, Антоновского моста, десятков музеев и школ, все это повторяет действия фашистских войск на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

Следственный комитет России достоверно установил и документально подтвердил факты целенаправленного разрушения немецко-фашистскими захватчиками Северной столицы, совершения геноцида мирного населения и советских военнопленных.

«В качестве методов нацистские каратели избрали продовольственную изоляцию, массированные обстрелы и бомбежки. Еще до нападения на СССР в планах военно-политического руководства нацистской Германии отмечалось, что крупные индустриальные центры, включая Ленинград, не будут снабжаться за счет черноземных зон, предназначенных для обеспечения функционирования немецкой армии, а жители этих центров погибнут или вынуждены будут переселиться. Дальнейшие приказы Верховного командования сухопутных войск Вермахта, директивы командования военно-морских сил и начальника Штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии свидетельствуют о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей», - говорится в материалах следствия.

Таким образом, следствие сделало вывод, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации.

«Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции «войны на уничтожение». О намерении реализовать этот план свидетельствует, в частности, выбор целей для бомбежки Ленинграда. Так, первыми в сентябре 1941 года пострадали продовольственные Бадаевские склады, под постоянными бомбежками находилась «Дорога жизни», по которой в город доставлялось снабжение. Массированные артиллерийские обстрелы были ежедневными, иногда – по несколько раз в день. Все это привело к разрушениям не менее трех тысяч и повреждениям более семи тысяч зданий. Собранные материалы также позволяют утверждать также о намеренном разрушении дворцов и парков в Павловске, Пушкине, Петергофе», - отмечает СК России.

Как известно, гитлеровцы разместили свои огневые позиции прямо у Петергофских фонтанов (подобным образом огневые точки ВСУ располагают в школах и музеях иностранные инструктора в войсках Зеленского), там ими было разграблено свыше 100 тысяч музейных экспонатов и не меньшее количество ценных книг. Оттуда они и вели массированный обстрел Государственного Эрмитажа и Зимнего дворца.

В следствии сделали заключение, что «подобные действия нацистов были направлены на ликвидацию любых напоминаний о цивилизации национальной группы и искоренение ее исторической и культурной самоидентичности».

«Все собранные доказательства и установленные факты свидетельствуют о том, что эти преступления являются частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа», - говорится в заключении.