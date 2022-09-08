Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

В рамках VII Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу. Подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн-формате.

Очно присутствовали генеральный консул Посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул Посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе Посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины в городе Владивостоке Вадим Ветольский.

«Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе, - поприветствовал гостей глава Владивостока Константин Шестаков, - Хотелось бы наладить стабильные связи между нашими городами в самых разных областях, от социокультурной до экономической. Можно обмениваться детскими и студенческими делегациями, проводить совместные спортивные и культурные мероприятия, различные мастер-классы, особенно учитывая возможности современных информационных технологий, благодаря которым и стало возможным онлайн-подписание нашего соглашения».

Также мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины. Российско-филиппинские отношения сегодня обладают потенциалом к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия.

В свою очередь, мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.