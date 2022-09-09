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Общество9 сентября 2022 6:00

Минобороны России сообщает, что контрнаступление Зеленского захлебнулось

Потери у ВСУ такие, что украинские военнослужащие бегут целыми бригадами (точнее их остатками)
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За сутки ВСУ выпустило по Запорожской АЭС 16 снарядов

За сутки ВСУ выпустило по Запорожской АЭС 16 снарядов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потому воюют украинские националисты с Антоновским мостом, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС. За сутки ВСУ выпустило по Запорожской АЭС 16 снарядов, одним испортило трансформаторную подстанцию и оставило город Энергодар без электричества. А еще Зеленский воюет с детьми. До данным военкора Андрея Руденко в Донецкой Народной Республике за последние 200 дней в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 369 гражданских лиц, из них 19 детей. Ранения получили 3310 мирных жителей, в том числе 209 детей.

«Некоторые россияне недопонимают, к сожалению, что происходит. Спецоперация, которая сейчас проходит на Украине, должна обеспечить на долгие годы безопасность нашей Родины. Я не часто, но слышу, а «что плохого, если бы Европа или США присутствовали у нас на территории». Да особо ничего плохого в этом нет, если, конечно, не одно но, США и Европа воспринимают территорию России с населением максимум 50 миллионов человек. А бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россию необходимо "расчленить" и снизить численность населения РФ до 50 млн. Это не просто какие-то слова, это их цель, о которой они говорят без стеснения», - пишет Руденко.

Еще меньше населения хотел оставить в советской России Гитлер, для того, чтобы оно обслуживало и добывало полезные ресурсы. С тех пор планы Запада не изменились.

Чтобы разделять мнение врагов России и кормящихся с их руки толерантных либералов, вы должны похоронить своих родителей, детей и большую часть друзей и знакомых. Именно они входят в те 120 миллионов граждан России и Донбасса, от которых так навязчиво хочет избавиться Запад с помощью санкций, военных конфликтов и биологического оружия.

Украинский кризис: Хроника событий