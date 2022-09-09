За сутки ВСУ выпустило по Запорожской АЭС 16 снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потому воюют украинские националисты с Антоновским мостом, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС. За сутки ВСУ выпустило по Запорожской АЭС 16 снарядов, одним испортило трансформаторную подстанцию и оставило город Энергодар без электричества. А еще Зеленский воюет с детьми. До данным военкора Андрея Руденко в Донецкой Народной Республике за последние 200 дней в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 369 гражданских лиц, из них 19 детей. Ранения получили 3310 мирных жителей, в том числе 209 детей.

«Некоторые россияне недопонимают, к сожалению, что происходит. Спецоперация, которая сейчас проходит на Украине, должна обеспечить на долгие годы безопасность нашей Родины. Я не часто, но слышу, а «что плохого, если бы Европа или США присутствовали у нас на территории». Да особо ничего плохого в этом нет, если, конечно, не одно но, США и Европа воспринимают территорию России с населением максимум 50 миллионов человек. А бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россию необходимо "расчленить" и снизить численность населения РФ до 50 млн. Это не просто какие-то слова, это их цель, о которой они говорят без стеснения», - пишет Руденко.

Еще меньше населения хотел оставить в советской России Гитлер, для того, чтобы оно обслуживало и добывало полезные ресурсы. С тех пор планы Запада не изменились.

Чтобы разделять мнение врагов России и кормящихся с их руки толерантных либералов, вы должны похоронить своих родителей, детей и большую часть друзей и знакомых. Именно они входят в те 120 миллионов граждан России и Донбасса, от которых так навязчиво хочет избавиться Запад с помощью санкций, военных конфликтов и биологического оружия.