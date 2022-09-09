Итальянцы перевели сайт «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» на свой язык

Эннио Бордато перевел сайт о детях Донбасса на итальянский язык.

В редакцию «Комсомольской правды» пришло письмо из Италии. Человек, который написал оказался не просто неравнодушным. Его так тронуло чужое горе, что он решил придать ему более широкую огласку. И предложил перевести все на итальянский.

«Уважаемые Господа, - обращается Эннио Бордато, президент итальянской благотворительной ассоциации «Aiutateci a Salvare i Bambini». - Сегодня я впервые увидел этот сайт (имеется в виду «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» - прим.авт). Я перевел первую страницу, потому что хотел бы, чтобы вы опубликовали ее на итальянском языке, чтобы я мог сделать ее известной в Италии. Если вы дадите мне свое согласие, я впоследствии переведу на итальянский язык имена всех детей. Надеюсь, вы согласитесь с этим моим предложением. Крепко обнимаю. Жду от Вас ответ».

И вот на сайте «КП» вы можете увидеть работу итальянцев, которые перевели на свой язык истории судеб детей Донбасса, что погибли от рук украинских националистов.

Очередное подтверждение тому, что хороших людей в мире больше. Больше тех, кто не слушает пропаганду, а пытается самостоятельно разобраться в ситуации, понять где добро, а где зло. Акция «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» теперь и на итальянском языке.

КСТАТИ

Вы можете прямо сейчас присоединится к акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» на сайте alleyaangelov.ru и зажечь свою свечу в память о погибших детях Донбасса.

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