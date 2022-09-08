Инвесторы фонда «Восход» выбрали лучшие дальневосточные стартапы

Фото: Росконгресс

Что нам нужно для импортозамещения (да и вообще для удачной работы)? Правильно, хорошие бизнес-идеи. А что нам нужно для воплощения хороших бизнес-идей? Правильно, инвесторы.

В гостиной «Интерроса» 7 сентября прошла питч-сессия стартапов, проще говоря - серия презентаций интересных проектов. Для этой сессии эксперты крупнейшего инвестиционного фонда «Восход» определили самые перспективные дальневосточные стартапы (начинающие компании), которые смогут рассчитывать на инвестиции.

Всего было подано 150 заявок, и для участия в питч-сессии эксперты выбрали девять проектов.

- Мы основывались на глубокой научной или технологической направленности проектов с потенциально хорошей рыночной перспективой не только для региона, но и для России, - пояснил генеральный директор фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Фото: Росконгресс

На сессии свои презентации представили начинающие высокотехнологичные компании из самых разных отраслей: агротехнологий, медицинских технологий, цифровых технологий и т. д.

- В целом все представленные проекты интересны и привлекательны. Хочу отметить, что сегодняшняя питч-сессия носит практический и прикладной характер, а цель ее – начальные этапы инвестирования, в конечном итоге полноценное финансирование, - сообщил Руслан Саркисов.

Отобранным компаниям предложили продолжить переговоры после форума. Каждый выбранный проект сможет привлечь инвестиции до 15 млн рублей.

Фото: Росконгресс

КАКИЕ ПРОЕКТЫ УЧАСТВОВАЛИ В СЕССИИ

NovaSkin, Улан-Удэ (медтех)

Компания создает покрытие для местного лечения ожогов 2–3 степеней, вялотекущих неинфицированных ран, посттравматических ран, обморожения и т. д. Основа технологии – особая белковая композиция, позволяющая создать заживляющий раны материал. Он не содержит чужеродных клеток и в этом его преимущество перед известными аналогами.

GreenScaner, Благовещенск (агротех)

Компания создает систему точечного внесения гербицидов, автоматически определяя сорняк на поле. Созданный компанией датчик определяет степень поражения растения и подает сигнал на помпу, если оно нуждается в обработке. Система позволяет сократить расходы на глифосаты (действующее вещество пестицидов) на 80%.

Микроциркуляция, Владивосток (медтех)

Создает систему поддержки принятия решения для врачей-офтальмологов. Технологическое ядро системы - применение технологий искусственного интеллекта и предобученные нейросетевые модели. Это поможет автоматизировать и сделать более объективным диагностический процесс измерения микрососудов глаза.

Диагностическая платформа двигательных нарушений, Владивосток (медтех)

Создает программно-аппаратный комплекс диагностики двигательных нарушений. Технологическое ядро – технология оптического захвата движения, виртуальная реальность, миография (метод исследования активности мышц и нервов) и технологии искусственного интеллекта для анализа полученных данных. Полученный продукт должен снизить нагрузку на врача, сделать диагностику более объективной, обеспечить преемственность при подборе терапии.

РЕМО, Владивосток (медтех)

Компания создает инструмент для реабилитации пациентов после инсультов, который помогает восстанавливать мелкую моторику движения конечностей.

Фото: Росконгресс

TomoRU, Владивосток (искусственный интеллект)

Создает платформу для создания умных голосовых роботов для отделов продаж, HR-агентств, которые копируют человеческий голос.

Ванинский центр лесоводства, Ванино, Хабаровский край (агротех, «зеленые» технологии)

Занимается созданием фермы для выращивания лесных культур. При этом применяется технология повторения природных условий в закрытом грунте.

Teamlogs, Владивосток (искусственный интеллект)

Создает сервис, который «переводит» голосовые файлы в текст. Может быть использован для автопротоколирования видеозвонков, создания конспектов, вопросно-ответного поиска.

Brielle books, Владивосток (компьютерная техника)

Создает электромеханическое устройство для чтения электронных книг слабовидящими людьми.

Группа «Интеррос», ключевой инвестор фонда «Восход», активно содействует развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности региона. «Интеррос» намерен стать якорным инвестором ДВ: инвестиции Группы в венчурный фонд «Восход», созданный в сотрудничестве с Минвостокразвития, составили 10 млрд рублей.