Вьетнам хочет стать одним из главных «мостов» для России в мир

На ВЭФ-2022 обсудили перспективы расширения сотрудничества между двумя странами Фото: ТАСС

Старый друг лучше новых двух – эту известную русскую поговорку вспомнил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время стратегической партнерской сессии «Россия - Вьетнам» на Восточном экономическом форуме. Действительно, Вьетнам и России (а прежде - СССР) связывают долгие и надежные экономические и культурные связи. В социалистическом Ханое хорошо помнят и братскую помощь советского народа во время попытки американской оккупации страны. Сегодня же Вьетнам – одна из наиболее бурно развивающихся стран мир, и поэтому наращивание оборотов сотрудничества особенно выгодно для обеих стран.

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой в своем обращении к участникам дискуссии отметил, что экономика страны выросла на 6,4% в годовом выражении за первое полугодие этого года. Вместе с тем наблюдается снижение товарооборота между Россией и Вьетнамом на 26%. Есть две основные причины этому. Во-первых, логистические сложности, нарушение транспортных цепочек. Во-вторых, сложности с прохождением платежей. На сессии отметили, что вьетнамские банки, опасаясь вторичных санкций, не всегда охотно работают с клиентами из России. Впрочем, пути решения этой проблемы тоже были названы. Расширение торговли в национальных валютах, а также возможность использования криптовалютных платежей и, наконец, товарообменных схем.

Что касается транспортной доступности, то здесь уже есть серьезные подвижки к лучшему. В начале лета компанией Fesco был запущен контейнерный маршрут Владивосток – Хайфон – Хошимин, который значительно сократил сроки доставки товаров. В качестве необходимого шага участники круглого стола отметили организацию прямого авиасообщения между Дальним Востоком и Вьетнамом, которое сейчас отсутствует.

В торговых отношениях двух стран есть отрасли, где сотрудничество проявляется особенно ярко. Так, Вьетнам занимает первое место среди всех стран по импорту российской свинины. Заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся расширить поставки пшеницы в государство Юго-Восточной Азии. Российское подсолнечное масло считается во Вьетнаме премиальным товаром. В свою очередь Вьетнам поставляет кофе, фрукты, орехи. Морепродукты идут в обе стороны.

Еще одно крупнейшее направление нашего экспорта – это продукция лесоперерабатывающего комплекса, от пиломатериалов до бумажной упаковки. Представители Сахалинской области и Якутии рассказали о растущих поставках угля во Вьетнам.

Дружественные отношения России и Вьетнама подкреплены межгосударственными соглашениями. Вьетнам первым из стран дальнего зарубежья вошел в зону свободной торговли с ЕАЭС. А через два месяца должен состояться очередной визит большой делегации российских парламентариев и бизнесменов в Ханой.

ДОСЛОВНО

Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства РФ:

- У нас с Вьетнамом традиционно активные торгово-экономические отношения, наши страны хорошо дополняют друг друга. Сейчас у нас возникают новые вызовы, которые связаны с обеспечением рынка. Вьетнам – это стабильно растущая экономика, растущее население, которое скоро достигнет 100 млн человек. Это делает Вьетнам перспективным рынком для самых разных видов продовольствия.

Нгуен Хонг Тхань, руководитель торгового представительства Вьетнама во Владивостоке:

- Вьетнам имеет все факторы, чтобы выступить одним из мостов российской экономики в мир. Дальний Восток имеет большой потенциал для сотрудничества с Вьетнамом и миром. У наших стран есть большой запас ресурсов, который вызывает интерес в обоюдном сотрудничестве.