С заботой о людях

ДОРОГИ СТРОЯТ С НУЛЯ

Ремонт дороги Сватово - Новопсков - Меловое в Марковском и Новопсковском районах ЛНР.

На освобожденных территориях Луганской Народной Республики кипят восстановительные работы. В этом помогают российские регионы, которые взяли шефство над районами молодого государства.

Воронежская область помогает сразу трем районам - Меловскому, Марковскому и Новопсковскому. В последних двух сейчас идет ремонт дороги Сватово - Новопсков - Мелово протяженностью 11,1 километра.

- Сюда завезли тысячу тонн щебеночно-песчаной смеси для выравнивания. Подрядчик полностью завершил фрезерование почти 88 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, - рассказывает губернатор Воронежской области Александр Гусев. - Ведутся работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Работают 14 единиц техники и 21 человек. На данный момент рабочие уложили больше 400 тонн асфальтобетонного покрытия на площади 2333 квадратных метров.

Представители Воронежской области проинспектировали объекты, на которых ведутся восстановительные работы. В Меловском районе осмотрели лицей № 2, где уже почти завершена отделка помещений. Все классы 1 сентября будут готовы принять учеников. Также бригады ремонтируют два двухэтажных дома, пострадавших в результате украинских обстрелов.

- Здесь будут полностью заменены окна, кровлю поменяем на металлочерепицу. В одном из домов проводится ремонт подъезда. Этот объект воронежские строители из «Спецстроя» обещают сдать до 25 августа, - рассказал начальник управления ЖКХ администрации Меловского района Вячеслав Акимов.

РАЙОНЫ РАСЦВЕТАЮТ НА ГЛАЗАХ

Жительница Меловского района обратила внимание, что ее родной поселок с каждым днем преображается.

- Дорогу кладут, порядок наводят. Мы за это очень благодарны и российским, и нашим местным строителям, - говорит Валентина Иванова. - Теперь благодаря их труду здесь будет приятнее жить. С такой поддержкой можно смело строить планы на будущее.

В Новопскове воронежские специалисты восстанавливают дорогу, две школы и многопрофильную больницу. В Марковке ремонтируют гимназию, в которой обучаются 412 детей, и детский сад «Колосок».

- Ремонт был нужен давно. Дети у нас очень активные и в творческом плане, и в спортивном, - рассказывает директор гимназии Алина Воробьева. - У меня есть даже задумка открыть специальный спортивный класс. Еще у нас есть центр творчества, который в актовом зале проводит репетиции. Нам очень нужна была помощь в ремонте.

Белгородская область ведет работы сразу на 12 объектах в Белокуракинском и Троицком районах республики. На это выделено 1,6 миллиарда рублей. Проводится ремонт школ, больниц, домов культуры, восстановление сельскохозяйственного колледжа в селе Паньковка и обновление Белокуракинской районной больницы.

- В нашем поселке уже грандиозные перемены, - радуется житель поселка Троицкое. - Мне это напоминает старые добрые времена, когда все строилось, когда все для людей делалось.

ВСЕ ДЛЯ НАС

Строители подтверждают, что все делают на совесть, качественно и с душой. Не на быструю руку, не для картинки, а для комфортной жизни людей.

- У меня здесь отец учился, мать училась, и дети мои будут учиться. Это дополнительный стимул, чтобы все было в лучшем виде сделано, - говорит местный мастер Сергей Сидоров. - Советский Союз построил школу - тогда было хорошо, а дальше ничего не было: ни ремонта, ни финансовых вложений. Только местными силами поддерживали, а сейчас настоящий капитальный ремонт идет.

Регулярно освобожденным районам ЛНР передают материальную помощь. Беловодский центр социального обслуживания получил от Новосибирска утюги, бензопилы, технические средства реабилитации, наборы для уходовых и гигиенических процедур, медицинские аппараты, компьютерную технику, хозяйственное оборудование - все то, что необходимо для восстановления и стабилизации работы. А еще новосибирцы собрали и передали в соцслужбы района большой запас одежды и обуви для детей и взрослых.

В детские сады и школы подшефных районов республики губернатор Воронежской области Александр Гусев передал книги из своей домашней библиотеки.

- Лично поучаствовал в акции «ПоМожем!». Подарил серию книг о природе Воронежского края, исторические издания и произведения уроженца нашего региона Платонова, - рассказал Гусев.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ

Очередь за помощью в гумцентре ЕР в Лисичанске.

В Лисичанске открылся уже третий центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия».

- В нем жители города могут получить продукты и предметы первой необходимости, - сообщили в пресс-службе партии.

Накануне открытия в город поступило 84 тонны гуманитарной помощи, в составе которой не только продукты питания и вода, а и свечи, канцтовары для школьников и многое другое.

Также второй центр помощи «Единой России» открылся в Рубежном. Здесь люди смогут получить не только гуманитарные наборы, но и помощь в восстановлении разрушенного жилья.

- Центр будет работать в двух направлениях. Первое - это обеспечение нуждающихся жителей города продовольственными наборами, средствами гигиены и бытовой химией. Второе направление - оказание помощи строительными материалами. Кирпич, стекло, пленка, цемент и все, что необходимо, чтобы отремонтировать жилье, - уточнил депутат Государственной Думы России, член Генерального совета «Единой России» Виктор Водолацкий.

Мирные жители говорят, что все это помогает им выживать. Пенсии Украина платить перестала, а республика только начала. Оставалось полагаться только на сбережения и гуманитарку.

- Гуманитарную помощь нам привозят каждую неделю, - говорит жительница Лисичанска Валентина (на фото). - Привозят часто, за что большое спасибо от всех жителей.