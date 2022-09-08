Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса: «Мы поставили перед собой задачу вывести Шерегеш в топ мировых горнолыжных курортов»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Восточного экономического форума

Кемеровская область – это не только уголь или металлургия, но и туризм. О планах развития региона в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Восточного экономического форума рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

РАЗВОРОТ НА АЗИЮ

- Европа объявила, что отказывается от российского угля. Как это повлияет на состояние угольной промышленности страны и Кузбасса, в частности?

- Да, это большой вызов, но кризис угольной промышленности начался гораздо раньше, еще в феврале 2019 года. Помните, все эти «зеленые» технологии. По всему миру огромное давление шло на угольную промышленность. Потом быстро стали реагировать европейцы, они заложили в свои программы, что они будут постепенно отходить от угля. Мы знали, что рынки разворачиваются на Азию.Мы еще в 2012 году это понимали. И уже тогда мы начали активно говорить о том, что надо строить Восточный полигон и давать возможность выхода нашей угольной продукции к Азиатско-Тихоокеанскому рынку.

Но сегодня, с учетом последних событий этого года, эти изменения произошли настолько резко, что, конечно, сильно повлияли на отрасль. Угольщики сейчас активно работают в поисках новых рынков. С ними были предварительные проработки, но экономика была лучше в Европе, поэтому работали на Европу. Но предварительные договоренности с другими рынками были. Сейчас идет активный разворот нашей продукции на Азию. Несомненно, мы на этом этапе какие-то объемы потеряем. Какие – пока точно сказать невозможно. Надеюсь, что эти потери не будут являться критичными для угольной отрасли.

Самым большим на сегодня вызовом является возможность вывоза нашего угля по железной дороге в восточном направлении. Это самое большое ограничение для сегодняшней работы нашей угольной промышленности. Не хочу, чтобы меня воспринимали оппонентом железной дороги. Угольщики и железная дорога связаны напрямую, зависят друг от друга. А я губернатор самого главного угледобывающего региона, поэтому обязан защищать угольную отрасль. На сегодня угольная отрасль развивается гораздо быстрее, чем железная дорога, и железная дорога является сдерживающим фактором.

Акцентирую внимание - я не против железной дороги, чтобы не было восприятия: давит на железную дорогу, самый главный оппонент. Не оппонент. Я просто хочу, чтобы она быстро развивалась и соответствовала тем тенденциям, которые проходят и в мировой угольной отрасли, и в изменении рынков. Она должна успевать. Иначе это негативно отражается не только на угольной отрасли, но на всей экономике Российской Федерации. Поэтому пока я буду находиться на должности губернатора Кузбасса, я буду постоянно отстаивать высокие темпы развития Восточного полигона и железной дороги.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОКАЗЫВАЕТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Угольная отрасль для Кузбасса – системообразующая, регионообразующая. Но принято считать, что развитие других видов бизнеса – малого, среднего – позволяет диверсифицировать экономику. Что предпринимается для этого?

- Мы поставили задачу нашему малому и среднему бизнесу выйти на такие же показатели, связанные с наполнением бюджета Кузбасса, как традиционные наши отрасли. А наша традиционная экономика – это уголь, металлургия. В стране четыре крупнейших металлургических региона, Кузбасс в том числе. Машиностроение, транспорт. Малый и средний бизнес должен выйти на эти показатели. Мы с ними активно работаем. Я сам серьезно погружен в эту тему. Малыйбизнес показывает хороший результат. Процент начинает энергично расти.

Основные направления – это, к примеру, туризм. Очень серьезный потенциал в сельском хозяйстве, в развитии спорта. Надеюсь, «Комсомольская правда» будет у нас на «Россия – спортивная держава». С «Комсомолкой» мы давние партнеры. Вы сможете сами увидеть, как это все двигается. Приезжайте и поговорите, что думает наш малый и средний бизнес о развитии альтернативной экономики Кузбасса.

- Как собираетесь развивать туристическую индустрию?

- Мы вышли в топ российских горнолыжных курортов вместе с Сочи. Но уже не соревнуемся. Поставили перед собой задачу войти в топ мировых горнолыжных курортов. Все основания для этого у Шерегеша есть. Очень серьезная поддержка от президента. Владимир Владимирович Путин включил Шерегеш в состав национальных проектов в области туризма. Очень серьезная поддержка от правительства идет. Энергично в Шерегеш пошел крупнейший российский бизнес. Мы намерены в Шерегеше реализовать проект по строительству международного аэропорта. Считаем, что это даст колоссальный приток. Сегодня лететь из Москвы к нам четыре часа. В Европу – чуть меньше. Но в Европе вы знаете уровень дорог и комфорта, уровень сервиса. И нет этих четырех часов перепада биологических часов. Это тоже очень важно.

Если у нас будет стоять аэропорт, как он сейчас запланирован и реализуется, в 7 километрах от горы, мы можем создать это мощное конкурентное преимущество перед европейскими курортами. И наши люди поедут. Тем более, сейчас нам на руку играет санкционное закрытие границ. Этим тоже надо пользоваться. Рано или поздно ажиотаж схлынет, но сейчас очень хороший момент, чтобы как можно быстрее развить спортивную инфраструктуру.

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»

- Недавно вас избрали председателем Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Оцените роль ассоциации в развитии регионов Сибири.

- Она была создана при развале Советского Союза для того, чтобы вместе противодействовать новым вызовам. Сейчас мы договорились со всеми членами «Сибирского соглашения», сейчас опять видим очень серьезные вызовы, нам надо на новый уровень вывести «Сибирское соглашение». Сейчас вызов такой же по силе, как при развале Советского Союза, особенно в этом году, со всеми действиями по закрытию рынка. Это серьезный повод всем объединиться.

Мы договорились, как будет организована наша работа. Определяем совместные проблемы, которые существуют для всех регионов. И с этими общими проблемами мы выходим сообща в правительство Российской Федерации, во все необходимые надзорные органы, объединяя в серьезное лобби. Когда каждый регион по отдельности выходит или когда все вместе выходят со своими проблемами.

Второе направление – у каждого региона существуют свои проблемы. И мы должны друг другу помогать. Поэтому, если у региона есть проблемы, мы все стараемся ему помочь кто чем может.

Третье направление сейчас у нас очень быстро реализуется. Мы создали рабочие группы по всем направлениям. По направлению промышленность, у нас есть свой чат, у всех министров промышленности всей Сибири, они объединены в единую группу. В ближайшее время у нас будет куратор со стороны Министерства промышленности, цель которого – быстро соединить всех наших министров и наладить вот эту вертикаль с федеральным министерством. Правительство сейчас очень энергично работает, придумывает новые формы. Чтобы они быстро, моментально внедрялись во всем Сибирском федеральном округе. Это взаимодействие тоже очень серьезно повлияет на развитие регионов.