Замгендиректора «Комсомольской правды»: Дальний Восток он поэтому и дальний – люди здесь привыкли жить, работать и решать свои вопросы сами

Фото: Роман CАДОВОЙ

Роль некоммерческих организаций на Дальнем Востоке и в России в целом продолжает возрастать. Все больше социальных предприятий появляется на территории региона. В одном только Владивостоке доход НКО за последний год оценивается в 370 миллионов рублей. При этом социальные проекты нуждаются в поддержке государства и СМИ. Как партнерство социально ответственного бизнеса, некоммерческих организаций и медиа создает новое качество жизни для людей – обсудили, в том числе с замгендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжеликой Сулхаевой на VII Восточном экономическом форуме.

ФОРМИРУЯ СРЕДУ

Анжелика Сулхаева рассказала, что люди на Дальнем Востоке творческие и амбициозные. Они привыкли решать свои проблемы самостоятельно, но в области НКО немного другая история. К слову, спикер и сама раньше жила в ДФО.

– Дальний Восток он поэтому и дальний – люди здесь привыкли жить, работать и решать свои вопросы самостоятельно. Есть такая фраза «Не надо помогать – лучше не мешайте» – фраза в полной мере отражает тот самый дальневосточный менталитет. Но в социальном секторе это не так. Помощь нужна и важна. Здесь роль медиа тоже имеет большой вес. Мы как представители этой сферы тоже работаем с некоммерческими организациями и у нас есть готовый проект «Открытые-НКО». Он разрабатывался совместно с Фондом президентских грантов. Прямо сейчас можно зайти на сайт dobro.live, оформить заявку, и вам помогут представить информацию о ваших проектах в том виде, в котором их примут другие средства массовой информации.

В этой работе задействована целая редакция, которая упрощает механизм взаимодействия между СМИ и НКО.

– Например, есть огромное количество региональных газет, где один-два человека пишут сразу обо всем, чисто физически не могут вникать, разбираться, изучать, читать кучу поступающей информации. Портал собирает со всей страны интересные проекты и истории, и оформляет их в том виде, в котором их примут в СМИ.

За три года существования платформы в сети было опубликовано более 5 тысяч материалов о некоммерческих организациях.

– Почему также важно работать с медиа? О добрых делах нужно говорить громко, чтобы вовлекать как можно больше людей. Поэтому социальные проекты в сопровождении медиа всегда были эффективнее, чем без СМИ. «Комсомольская правда» также сотрудничает с проектом «ВОДА РОССИИ», который занимается очисткой водоемов. За прошлый год в него было вовлечено более миллиона человек. Эта цифра внушительная и абсолютно реальная. Сегодня мы живем в таком мире, где не говорить о социальных проектах нельзя. Выросло не одно поколение людей, которые ставят перед собой жизненную цель, связанную с НКО.

По словам первого заместителя гендиректора по социальному развитию ВАО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвиры Нургалиевой, хотя в ДФО более развитый запрос на социально предпринимательство (37%), количество инициатив меньше, чем в среднем по России как суммарно, так и качественно.

– В связи с этим у крупных фондов возникает недоверие к проектам из ДФО. Регион оторван от центра, очень неоднороден с огромными пространствами.

НКО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Как отметил первый заместитель мэра Владивостока Сергей Дмитриенко, в приморский столице работает ни одна программа для общественных инициатив. При этом на их осуществление уходит относительно мало бюджетных средств.

– Всего пару-тройку миллионов рублей, а результаты воодушевляют. У нас есть компании, которые город объединяют. Например, Дальневосточная кухня. Они запустили инициативу, чтобы помогать сиротам. Посещают детские дома, учат детей готовить, просвещают. Хотя это были не муниципальные деньги, на которые стартовал проект, организаторам удалось задействовать 10 тысяч ребят.

Вице-мэр Владивостока отметил, что от НКО зависит реакция администрации на местные проблемы. Так, совместно с бизнесом, получится «вскрыть» давние трудности и справиться с ними.

Руководитель проекта Pacific Russia Food НКО «Тихоокеанский Туристический Союз» Татьяна Заречнева дополнила Сергея Дмитриенко. По ее словам, сегодня многие организации «сидят на грантовой игле». На воплощение своих наработок они несколько раз получают финансирование, но в конечном итоге фонды отказываются давать деньги на один и тот же социальный проект.

– Там (в Фонде президентских грандов – прим. ред.) очень большая растущая конкуренция. И то, что я вижу – это сначала победа проекта, а затем его угасание. Мы выиграли ни один грант, но задумались, что будем делать, когда не победим в третий раз подряд. Как будет жить наша школа? Мы ездили по детским домам и объясняли детям, как готовить дальневосточные блюда. Это такой гастрономический патриотизм, который помогает закладывать основу здорового питания.

Татьяна Заречнева подчеркнула, что социально ориентированные предприятия могут просто взаимодействовать с бизнесом на взаимовыгодной основе. По ее мнению, сперва необходимо избавиться от стереотипов, что бизнес – это альтруизм.