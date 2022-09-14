На Сахалине решили проблему транспортной доступности

Фото: Пресс-служба правительства сахалинской области

Сахалин живет в условиях ускоренных преобразований. Экономических, социальных, транспортных… О деталях губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал в открытой студии «Комсомолки» на Восточном экономическом форуме.

И ЗАВОДЫ, И БОЛЬНИЦЫ

- Сахалинская область – традиционно активный участник Восточного экономического форума. С какими задачами приехали во Владивосток на этот раз?

- На форуме мы намерены решить ряд задач в ключевых для нас сферах. В топливно-энергетическом комплексе с «Газпромом» подписываем соглашение о разработке обоснования инвестиций по строительству завода по производству топлива из газового конденсата мощностью до 4,5 млн. тонн. Этот проект крайне важен для нас. Его реализация позволит в полной мере обеспечить керосином Единую дальневосточную авиакомпанию. Завод будет также производить бензин и дизельное топливо для автотранспорта, что позволить снизить его стоимость для жителей области.

Второе соглашение касается строительства завода СПГ, который будет производить до 64 тыс. тонн сжиженного природного газа в год для обеспечения им Курильских островов. Мы сможем перевести на газ угольные котельные и дизельные электростанции. Это позволит повысить надежность энергоснабжения, а также улучшить экологическую ситуацию.

Развитие топливно-энергетического комплекса и в целом промышленности должно быть связано с развитием социальной сферы, созданием комфортных условий для жизни людей.С «Газпромом» на Сахалине ведем реализацию проектов по строительству трех спортивных объектов олимпийского уровня – ледовый дворец, центр водных видов спорта и универсальный спортивный зал. А также жилого микрорайона и детского сада со школой.

При участии «Газпромбанка» на форуме подписываем концессионное соглашение по строительству пяти поликлиник: трехв Южно-Сахалинске, по одной – в Холмске и Углегорске. Объем инвестиций – 10 млрд. рублей.Кроме того, к нам придет профессиональный оператор – компания «МИР», которая имеет большой опыт управления медицинскими центрами. Она дополнительно привлечет в регион высококвалифицированных врачей.

КАЧЕСТВЕННЕЕ И ДОСТУПНЕЕ

- Сахалин – единственный островной регион России. Как повышаете транспортную доступность?

- Еще три года назад транспортную доступность островов люди называли самой главной проблемой. На сегодня она решена. Одним из главных событий стало возвращение на Сахалин «Аэрофлота». Благодаря этому увеличилось количество рейсов на особо востребованном направлении Южно-Сахалинск – Москва.

Новый толчок для развития получила наша авиакомпания «Аврора». На ее базе был создан единый дальневосточный перевозчик. Благодаря этому открыты новые внутриобластные и межрегиональные авиарейсы.Количество социально значимых маршрутов увеличилось до 36. Например, Из Южно-Сахалинска без пересадки можно улететь в Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Советскую Гавань. Из Шахтерска, Ноглик и Охи – в Хабаровск. Перелеты субсидируются, цена билетов составляет от 2 до 10 тысяч рублей.Вместе с маршрутной сетью обновляется и воздушный флот. До конца 2026 года для «Авроры» планируется закупить 45 отечественных судов.

Особое внимание уделяем развитию инфраструктуры.В этом году завершаем реконструкцию аэродрома в Охе. Начали строительство современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска.Там же будет введено новое здание аэровокзала.

Значимые события произошли и в части морского транспорта. На курильское направление впервые за долгое время вышли два новых морских судна. Еще два ждем для переправы Ванино-Холмск. Первый паром уже построен, флаг на нем подняли во время форума. Ожидаем прибытие судна в Холмский порт уже в октябре. Чтобы подготовить порт к приходу нового парома, идет реконструкция причального комплекса.

Кроме того, приступаем к модернизации глубоководного морского порта в Корсакове. Мы намерены сделать его крупным логистическим хабом, через который пойдет транзитный груз из Азиатско-Тихоокеанского региона.На базе порта планируется строительство контейнерного терминала для перевалки грузов. Помимо этого, будем строить рыбный логистический терминал до 1 млн. тонн рыбопродукции.

-Еще один волнующий сахалинцев и курильчан вопрос – качество и доступность медицинских услуг. Что предпринимаете для развития здравоохранения в регионе?

- Первым делом мы навели порядок в графике приема врачей. При том же количестве медиков талонов стало больше на 30 процентов. Этого удалось добиться благодаря перераспределению нагрузки и полной прозрачности работы больниц и поликлиник.

Для жителей старшего возраста запустили программу углублённой диагностики. Она направлена на то, чтобы выявить опасные заболевания на ранних стадиях.В прошлом году здоровье проверили около 73 тысяч человек, в этом планируем охватить уже 90 тысяч.

Активно строим новые объекты здравоохранения. За три года введено семь врачебных амбулаторий и десятьФАПов. Построена новая современная станция скорой помощи в Южно-Сахалинске. В этом году запланировано строительство двух ФАПов и четырех амбулаторий, открытие нового корпуса Центральной поликлиники Южно-Сахалинска. Идет строительство нового корпуса консультативно-диагностического центра.

Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, внедрить новые виды диагностики и лечения. В частности, появится возможность развивать амбулаторную хирургию, расширить объемы углубленных обследований населения.

Фото: Пресс-служба правительства сахалинской области

ПЕРВЫЕ В РОССИИ

- Сахалинская область первой в стране приступила к реализации новой программы по расселению аварийного жилья. За счет чего этого удалось достичь?

- Проблема аварийного жилья не решалась в Сахалинской области не решалась годами. Поэтому, прежде всего, мыпровели полную инвентаризацию жилого фонда, сформировали дорожные карты и четкие планы. В результате мы ускорили темпы и досрочно завершили программу расселения аварийных домов, признанного таковым на 1 января 2017 года. Свои жилищные условия улучшили более 4 тысяч человек.

К реализации следующей программы мы приступили, заручившись поддержкой федерального центра. В этом году новые квартиры получат более 5 тысяч человек. Всего до 2026 года будет расселено почти 29 тысяч человек.

Мы вышли на рекордные для региона объемы строительства – 500 тысяч квадратных метров. И намерены сохранять эти объемы. В том числе за счет создания производств по выпуску строительных материалов. У нас уже работает комбинат, который выпускает домокомплекты для крупнопанельного строительства. Мы также дали старт строительству крупного лесоперерабатывающего предприятия. Его продукция – пиловочный материал – пойдет в строительный комплекс уже в этом году.

- Сахалинская область также серьезно нарастила темпы газификации. Речь идет ни много ни мало о полном охвате островов голубым топливом. На каком этапе эта работа находится сейчас?

- Все верно. Мы идем к тому, чтобы до конца 2025 года первыми в России газифицировать регион на 100%. Как за счет трубного газа, так и за счет СПГ. Мы договорились с «Газпромом» об ускорении этой работы. Всего за несколько лет уровень газификации Сахалинской области вырос в три раза и превысил 50 %. Это уже позволило улучшить экологическую обстановку в ряде населенных пунктов и снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг.Всего «Газпром» планирует построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных.

ОСТРОВА ПРИТЯЖЕНИЯ

- Сахалин – новая яркая звезда на туристической карте России. Чем регион привлекает путешественников?

- Ядром туризма на Сахалине является горнолыжный комплекс «Горный воздух». Зимой он привлекает сноубордистов и лыжников, а летом – любителей пеших прогулок и велотуризма. Туристы также стремятся попасть в единственный в России островной природный парк Монерон с первозданной природой, археологическими памятниками. Это также место притяжения для дайверов. В этом году инвесторы запустили проект по организации перевозок для посещения Монерона.

Пользуются популярностью туры по югу острова Сахалина: посещение маяка на мысе Анива, различных живописных мысов, гастрономические экскурсии на озеро Буссе. Курильские острова привлекают вулканами, термальными источниками, белыми скалами и отличной рыбалкой.

По всем этим природным территориям разработана программа развития. У бизнеса есть интерес к ней. В ближайшие пять лет на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма планируется направить более 20 млрд рублей. Благодаря решению Президента страны по субсидированию перевозок на Дальний Восток, а также созданию Единой дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры» цены на билеты стали приемлемыми.