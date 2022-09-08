Тинькофф компенсирует своим клиентам комиссии за пополнение счетов с карт Сбера

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Тинькофф решил компенсировать своим клиентам комиссии, введенные Сбером за перевод денег на счета сторонних банков. С 1 июля, чтобы пополнить свой счет через мобильное приложение или интернет-банк Тинькофф с карты Сбера, пользователям приходится дополнительно оплачивать комиссию Сберу.

С июля Сбер ввел плату за «стягивание» средств со своих карт на карты других банков в размере 1,25% от суммы перевода — минимум 30 рублей, максимум 150 рублей. Чтобы компенсировать комиссию, Тинькофф решил предоставить своим клиентам бонус в размере 150 рублей. Он покроет максимальный комиссии, которую клиенты заплатят в Сбере за перевод на сумму от 100 тысяч рублей.

При этом пополнить счет в Тинькофф с карты Сбера через Систему быстрых платежей (СБП) по-прежнему можно бесплатно. В этом случае комиссия за перевод средств с карты на карту не взимается. Чтобы настроить бесплатный перевод денег через СБП, необходимо в стороннем банке разрешить входящий запрос денег. Тогда переводить средства с других карт в приложении Тинькофф можно без какой-либо комиссии.

Клиентами Тинькофф сегодня являются более 25 миллионов человек. Многие из них имеют зарплатные карты в других банках, но переводят дважды в месяц зарплату и аванс на карты Тинькофф. Как сообщили в Тинькофф, клиенты банка могут получить два бонуса в течение одного календарного месяца.

Раньше пополнить счет в приложении Тинькофф через меню «С карты другого банка» можно было бесплатно. Однако теперь многие банки решили брать комиссию за перевод в сторонние кредитные организации. К примеру, такие комиссии сейчас есть у Альфа-банка, МКБ, Россельхозбанка, Газпромбанка и др.